Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня
Более 70 человек погибли в Газе из-за ЦАХАЛ после объявления о прекращении огня
© Getty Images / Anadolu/Hasan N. H. AlzaaninРазрушения в Джебалии после израильского удара
© Getty Images / Anadolu/Hasan N. H. Alzaanin
Разрушения в Джебалии после израильского удара
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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Более 70 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о сделке по прекращению огня, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на представителя гражданской обороны анклава Махмуда Басаля.
"С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа", — заявил спикер.
В четверг Израиль отказался утверждать сделку, офис премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в "нарушении договоренностей в последний момент". Тель-Авив потребовал от палестинского движения подтвердить детали соглашения через посредников.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил приверженность сделке о прекращении огня.
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Договоренности о прекращении огня в секторе Газа
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня. Предполагается, что оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
- Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;
- девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;
- Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.
Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023-го и продержалось всего шесть дней.