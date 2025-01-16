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Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня - РИА Новости, 16.01.2025
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12:43 16.01.2025 (обновлено: 13:29 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/gaza-1993985848.html
Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня
Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня - РИА Новости, 16.01.2025
Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня
Более 70 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о сделке по прекращению огня, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:43:00+03:00
2025-01-16T13:29:00+03:00
в мире
израиль
катар
хамас
египет
мария захарова
биньямин нетаньяху
тель-авив
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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Более 70 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о сделке по прекращению огня, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на представителя гражданской обороны анклава Махмуда Басаля."С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа", — заявил спикер.В четверг Израиль отказался утверждать сделку, офис премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в "нарушении договоренностей в последний момент". Тель-Авив потребовал от палестинского движения подтвердить детали соглашения через посредников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил приверженность сделке о прекращении огня.Договоренности о прекращении огня в секторе ГазаСтороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня. Предполагается, что оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html
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в мире, израиль, катар, хамас, египет, мария захарова, биньямин нетаньяху, тель-авив
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Египет, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив
Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня

Более 70 человек погибли в Газе из-за ЦАХАЛ после объявления о прекращении огня

© Getty Images / Anadolu/Hasan N. H. AlzaaninРазрушения в Джебалии после израильского удара
Разрушения в Джебалии после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Hasan N. H. Alzaanin
Разрушения в Джебалии после израильского удара
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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Более 70 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о сделке по прекращению огня, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на представителя гражданской обороны анклава Махмуда Басаля.
"С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа", — заявил спикер.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко
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В четверг Израиль отказался утверждать сделку, офис премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в "нарушении договоренностей в последний момент". Тель-Авив потребовал от палестинского движения подтвердить детали соглашения через посредников.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил приверженность сделке о прекращении огня.
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Договоренности о прекращении огня в секторе Газа

Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня. Предполагается, что оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
  • Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;
  • девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;
  • Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.
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Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.

Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023-го и продержалось всего шесть дней.

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В миреИзраильКатарХАМАСЕгипетМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуТель-Авив
 
 
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