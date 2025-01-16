https://ria.ru/20250116/gaza-1993985848.html

Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня

Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня - РИА Новости, 16.01.2025

Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня

Более 70 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о сделке по прекращению огня, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:43:00+03:00

2025-01-16T12:43:00+03:00

2025-01-16T13:29:00+03:00

в мире

израиль

катар

хамас

египет

мария захарова

биньямин нетаньяху

тель-авив

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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Более 70 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о сделке по прекращению огня, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на представителя гражданской обороны анклава Махмуда Басаля."С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа", — заявил спикер.В четверг Израиль отказался утверждать сделку, офис премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в "нарушении договоренностей в последний момент". Тель-Авив потребовал от палестинского движения подтвердить детали соглашения через посредников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк подтвердил приверженность сделке о прекращении огня.Договоренности о прекращении огня в секторе ГазаСтороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня. Предполагается, что оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html

https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250116/khamas-1993976148.html

израиль

катар

египет

тель-авив

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в мире, израиль, катар, хамас, египет, мария захарова, биньямин нетаньяху, тель-авив