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Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе
Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе - РИА Новости, 16.01.2025
Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе
Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента США... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:56:00+03:00
2025-01-16T01:56:00+03:00
2025-01-16T01:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента США Дональда Трампа, в частности спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, сообщил в четверг высокопоставленный чиновник администрации действующего президента США Джо Байдена. "Несколько дней назад Стив Уиткофф приехал и подключился к Бретту (Макгерку, советнику Байдена по Ближнему Востоку) в последнем рывке, что, я думаю, исторически почти беспрецедентно. И это было очень конструктивное, очень плодотворное партнерство, и я думаю, что в какой-то момент они оба, вероятно, больше расскажут об этом", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Чиновник Белого дома подчеркнул, что это является примером того, что могут достичь Демократическая и Республиканская партии, когда объединяют усилия ради общей цели. Он также отметил роль Катара и Египта в этом процессе. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа.
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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе
Белый дом: команда Трампа сыграла конструктивную роль в сделке по Газе