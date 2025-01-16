https://ria.ru/20250116/gaza-1993935046.html

Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе

Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе - РИА Новости, 16.01.2025

Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе

Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента США... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T01:56:00+03:00

2025-01-16T01:56:00+03:00

2025-01-16T01:56:00+03:00

в мире

израиль

сша

ближний восток

дональд трамп

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента США Дональда Трампа, в частности спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, сообщил в четверг высокопоставленный чиновник администрации действующего президента США Джо Байдена. "Несколько дней назад Стив Уиткофф приехал и подключился к Бретту (Макгерку, советнику Байдена по Ближнему Востоку) в последнем рывке, что, я думаю, исторически почти беспрецедентно. И это было очень конструктивное, очень плодотворное партнерство, и я думаю, что в какой-то момент они оба, вероятно, больше расскажут об этом", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Чиновник Белого дома подчеркнул, что это является примером того, что могут достичь Демократическая и Республиканская партии, когда объединяют усилия ради общей цели. Он также отметил роль Катара и Египта в этом процессе. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932871.html

израиль

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас