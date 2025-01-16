https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html

Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ

Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ - РИА Новости, 16.01.2025

Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ

Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии –... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:23:00+03:00

2025-01-16T08:23:00+03:00

2025-01-16T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии – маршрут сложный и потребует согласования со всеми этими странами, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил в среду на брифинге, что в ходе визита в Москву обсуждал с Минэнерго России вопросы возобновления поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей республики и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии."Если речь идет о российском газе, то есть всего два варианта: возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС "Гребеники", либо поставка по "Турецкому потоку" и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии. Маршрут дорогой, сложный и требует согласования со всеми указанными странами, включая Украину", – прокомментировал Белогорьев.Если речь о закупке газа в Европе по каким-то обменным схемам, то возможны также поставки из Украины через ГИС "Алексеевка" на северо-западе Молдавии и из Румынии по газопроводу Яссы – Унгены, добавил эксперт. "В обоих случаях Приднестровье окажется в большой зависимости от Кишинева", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993509773.html

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украина, молдавия, румыния, вадим красносельский, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз, газпром, в мире