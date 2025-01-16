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В Астрахани вынесли приговор фотографу, обвиняемому в педофилии - РИА Новости, 16.01.2025
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17:41 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/fotograf-1994047722.html
В Астрахани вынесли приговор фотографу, обвиняемому в педофилии
В Астрахани вынесли приговор фотографу, обвиняемому в педофилии - РИА Новости, 16.01.2025
В Астрахани вынесли приговор фотографу, обвиняемому в педофилии
Кировский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного фотографа за преступления против половой неприкосновенности... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:41:00+03:00
2025-01-16T17:41:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного фотографа за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2016 по 2022 годы обвиняемый знакомился с девушками в возрасте от 13 до 16 лет в соцсети, затем приглашал их на фотосессии. Находясь в фотостудии, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних "насильственные действия сексуального характера". Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлен факт нарушения неприкосновенности частной жизни. "В Астрахани фотограф признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговором Кировского районного суда… фотографу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132, п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 137 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, нарушение неприкосновенности частной жизни), уточнили в ведомстве.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани вынесли приговор фотографу, обвиняемому в педофилии

Суд в Астрахани приговорил обвиняемого в педофилии фотографа к 12 годам колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного фотографа за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2016 по 2022 годы обвиняемый знакомился с девушками в возрасте от 13 до 16 лет в соцсети, затем приглашал их на фотосессии. Находясь в фотостудии, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних "насильственные действия сексуального характера". Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлен факт нарушения неприкосновенности частной жизни.
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Астрахани фотограф признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговором Кировского районного суда… фотографу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132, п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 137 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, нарушение неприкосновенности частной жизни), уточнили в ведомстве.
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