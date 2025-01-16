https://ria.ru/20250116/fnb-1994007375.html

Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 триллиона рублей

Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 триллиона рублей - РИА Новости, 16.01.2025

Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь снизился на 1,217 триллиона рублей, до 11,88 триллиона рублей, а в долларах - на 4,718 миллиарда... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:42:00+03:00

2025-01-16T14:42:00+03:00

2025-01-16T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь снизился на 1,217 триллиона рублей, до 11,88 триллиона рублей, а в долларах - на 4,718 миллиарда долларов, до 116,84 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 января 2025 года объем ФНБ составил 11 879 972,7 миллиона рублей, или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.., что эквивалентно 116 837,2 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 января объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,81 триллиона рублей, или 37,47 миллиарда долларов (2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,044 миллиарда китайских юаней, 187,75 тонн золота в обезличенной форме и 1,63 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 892,9 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 473,68 миллиарда рублей, что эквивалентно 5,25 миллиарда долларов. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря по 31 декабря 2024 года составила 3,4 миллиона долларов США, что эквивалентно 345,1 миллиона рублей", - отмечают в Минфине.

https://ria.ru/20250113/vklad-1993428047.html

https://ria.ru/20241224/minfin-1990918211.html

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экономика, россия, газпромбанк, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, доллар