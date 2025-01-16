https://ria.ru/20250116/fitso-1994066971.html

Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается

Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается - РИА Новости, 16.01.2025

Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что подбирается дата для его встречи с Владимиром Зеленским, она может состояться в ближайшие дни. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:35:00+03:00

2025-01-16T19:35:00+03:00

2025-01-16T19:36:00+03:00

словакия

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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что подбирается дата для его встречи с Владимиром Зеленским, она может состояться в ближайшие дни. Ранее Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу. Премьер при этом отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. В ответ на это Зеленский позвал Фицо приехать в Киев 17 января. По данным канцелярии словацкого премьера, у него в этот день запланированы рабочие мероприятия в Словакии. "Мы ищем другую дату, которая могла бы быть в ближайшие дни", - сказал Фицо на пресс-конференции в четверг, комментируя приглашение Зеленского посетить Киев 17 января. Фицо ранее говорил, что эта встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20241227/fitso-1991769098.html

https://ria.ru/20250115/gaz-1993850426.html

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