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Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается - РИА Новости, 16.01.2025
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19:35 16.01.2025 (обновлено: 19:36 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/fitso-1994066971.html
Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается
Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается - РИА Новости, 16.01.2025
Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что подбирается дата для его встречи с Владимиром Зеленским, она может состояться в ближайшие дни. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:35:00+03:00
2025-01-16T19:36:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что подбирается дата для его встречи с Владимиром Зеленским, она может состояться в ближайшие дни. Ранее Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу. Премьер при этом отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. В ответ на это Зеленский позвал Фицо приехать в Киев 17 января. По данным канцелярии словацкого премьера, у него в этот день запланированы рабочие мероприятия в Словакии. "Мы ищем другую дату, которая могла бы быть в ближайшие дни", - сказал Фицо на пресс-конференции в четверг, комментируя приглашение Зеленского посетить Киев 17 января. Фицо ранее говорил, что эта встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20241227/fitso-1991769098.html
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словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину, в мире
Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Евросоюз, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, транзит газа через Украину, В мире
Фицо заявил, что дата для встречи с Зеленским подбирается

Фицо заявил, что встреча с Зеленским может состояться в ближайшие дни

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что подбирается дата для его встречи с Владимиром Зеленским, она может состояться в ближайшие дни.
Ранее Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу. Премьер при этом отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. В ответ на это Зеленский позвал Фицо приехать в Киев 17 января. По данным канцелярии словацкого премьера, у него в этот день запланированы рабочие мероприятия в Словакии.
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"Мы ищем другую дату, которая могла бы быть в ближайшие дни", - сказал Фицо на пресс-конференции в четверг, комментируя приглашение Зеленского посетить Киев 17 января.
Фицо ранее говорил, что эта встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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СловакияУкраинаКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвросоюзГазпромНациональный антитеррористический комитет РФтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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