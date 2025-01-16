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В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо - РИА Новости, 16.01.2025
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12:17 16.01.2025 (обновлено: 12:24 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/fitso-1993981869.html
В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо
В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо - РИА Новости, 16.01.2025
В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо
Заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо назначено на 21 января, сообщило словацкое издание Denník N. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:17:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо назначено на 21 января, сообщило словацкое издание Denník N."Внеочередное заседание по вопросу отставки правительства будет во вторник (21 января - ред.)", - говорится в сообщении издания.Ранее словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо.
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо

Заседание по вотуму недоверия правительству Фицо проведут 21 января

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо назначено на 21 января, сообщило словацкое издание Denník N.
"Внеочередное заседание по вопросу отставки правительства будет во вторник (21 января - ред.)", - говорится в сообщении издания.
Ранее словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия
14 января, 19:32
 
В миреСловакияРоберт Фицо
 
 
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