https://ria.ru/20250116/fitso-1993981869.html

В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо

В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо - РИА Новости, 16.01.2025

В Словакии назначили дату заседания по вопросу о вотуме недоверия Фицо

Заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо назначено на 21 января, сообщило словацкое издание Denník N. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:17:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо назначено на 21 января, сообщило словацкое издание Denník N."Внеочередное заседание по вопросу отставки правительства будет во вторник (21 января - ред.)", - говорится в сообщении издания.Ранее словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо.

https://ria.ru/20250114/fitso-1993724597.html

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