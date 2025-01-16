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Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
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16:19 16.01.2025 (обновлено: 16:56 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/figuranty-1994028257.html
Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:19:00+03:00
2025-01-16T16:56:00+03:00
происшествия
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игорь кириллов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 17 февраля. О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Падиев также арестован до 17 февраля. Вину он не признал. Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html
https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990271408.html
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происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
Происшествия, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ
Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд в Москве арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБатухан Точиев в суде
Батухан Точиев в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Батухан Точиев в суде
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 17 февраля.
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Гагин назвал убийство Киевом Кириллова актом отчаяния
26 декабря 2024, 07:00
О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
Падиев также арестован до 17 февраля. Вину он не признал.
Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова
20 декабря 2024, 02:26
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
ФСБ с узбекскими спецслужбами устанавливает соучастников убийства Кириллова
19 декабря 2024, 20:59
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕвропаИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗ
 
 
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