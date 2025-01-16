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Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025

Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:19:00+03:00

2025-01-16T16:19:00+03:00

2025-01-16T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 17 февраля. О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Падиев также арестован до 17 февраля. Вину он не признал. Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

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https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html

https://ria.ru/20241219/kirillov-1990271408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз