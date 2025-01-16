Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
Суд в Москве арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБатухан Точиев в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Батухан Точиев в суде
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 17 февраля.
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О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
Падиев также арестован до 17 февраля. Вину он не признал.
Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.
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По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
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