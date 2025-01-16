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Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:40:00+03:00
2025-01-16T15:40:00+03:00
2025-01-16T16:06:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева.Падиев пробудет в СИЗО как минимум до 17 февраля.О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова
Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова
2025-01-16T15:40
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова Падиева арестовали до 17 февраля