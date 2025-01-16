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Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025

Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:40:00+03:00

2025-01-16T15:40:00+03:00

2025-01-16T16:06:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева.Падиев пробудет в СИЗО как минимум до 17 февраля.О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.

https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова 2025-01-16T15:40 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия