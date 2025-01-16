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Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
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15:40 16.01.2025 (обновлено: 16:06 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/figurant-1994017855.html
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:40:00+03:00
2025-01-16T16:06:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева.Падиев пробудет в СИЗО как минимум до 17 февраля.О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
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4.7
96
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Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова
Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова Падиева арестовали до 17 февраля

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Падиев пробудет в СИЗО как минимум до 17 февраля.
О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
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