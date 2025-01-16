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В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам - РИА Новости, 16.01.2025
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам
В ЕС пока не видят рисков для безопасности ЕС по энергопоставкам в связи с ударом ВС РФ по подземному хранилищу газа на Украине 15 января, заявила на брифинге в РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:10:00+03:00
2025-01-16T17:10:00+03:00
2025-01-16T17:10:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В ЕС пока не видят рисков для безопасности ЕС по энергопоставкам в связи с ударом ВС РФ по подземному хранилищу газа на Украине 15 января, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "В соответствии с имеющейся у нас информацией, в настоящее время нет рисков для ЕС по энергопоставкам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сказала она на соответствующий вопрос журналистов. Минобороны России накануне заявило, что в результате группового удара 15 января поражена наземная инфраструктура подземного хранилища газа Украины в городе Стрый Львовской области.
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
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В мире, Россия, Украина, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам
ЕК: рисков для безопасности ЕС из-за удара по хранилищу газа на Украине нет