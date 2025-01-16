Рейтинг@Mail.ru
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/es-1994039815.html
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам - РИА Новости, 16.01.2025
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам
В ЕС пока не видят рисков для безопасности ЕС по энергопоставкам в связи с ударом ВС РФ по подземному хранилищу газа на Украине 15 января, заявила на брифинге в РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:10:00+03:00
2025-01-16T17:10:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
анна-каиса итконен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В ЕС пока не видят рисков для безопасности ЕС по энергопоставкам в связи с ударом ВС РФ по подземному хранилищу газа на Украине 15 января, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "В соответствии с имеющейся у нас информацией, в настоящее время нет рисков для ЕС по энергопоставкам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сказала она на соответствующий вопрос журналистов. Минобороны России накануне заявило, что в результате группового удара 15 января поражена наземная инфраструктура подземного хранилища газа Украины в городе Стрый Львовской области.
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС пока не видят рисков для безопасности по энергопоставкам

ЕК: рисков для безопасности ЕС из-за удара по хранилищу газа на Украине нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В ЕС пока не видят рисков для безопасности ЕС по энергопоставкам в связи с ударом ВС РФ по подземному хранилищу газа на Украине 15 января, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"В соответствии с имеющейся у нас информацией, в настоящее время нет рисков для ЕС по энергопоставкам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сказала она на соответствующий вопрос журналистов.
Минобороны России накануне заявило, что в результате группового удара 15 января поражена наземная инфраструктура подземного хранилища газа Украины в городе Стрый Львовской области.
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ
Вчера, 01:04
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельАнна-Каиса ИтконенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала