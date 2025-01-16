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ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины - РИА Новости, 16.01.2025
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10:24 16.01.2025
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ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины
ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины - РИА Новости, 16.01.2025
ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины
Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пожаловался, что некоторые страны ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:24:00+03:00
2025-01-16T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пожаловался, что некоторые страны ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической промышленности. "Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.). Мы стараемся сократить этот срок и объемы продукции, которые Российская Федерация может экспортировать", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное". Также он пожаловался, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке. "По имеющейся информации, в четыре раза они увеличили инвестиции именно в сфере производства минеральных удобрений. Они достаточно успешно приспосабливаются к условиям рынка, в том числе повышают качество продукции, переходят, например, на гранулированное удобрение", - добавил Ченцов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250115/ssha-1993916060.html
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россия, украина, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины

Ченцов: ряд стран ЕС сопротивляется ужесточению санкций против металлургии РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пожаловался, что некоторые страны ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической промышленности.
"Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.). Мы стараемся сократить этот срок и объемы продукции, которые Российская Федерация может экспортировать", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное".
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Также он пожаловался, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке.
"По имеющейся информации, в четыре раза они увеличили инвестиции именно в сфере производства минеральных удобрений. Они достаточно успешно приспосабливаются к условиям рынка, в том числе повышают качество продукции, переходят, например, на гранулированное удобрение", - добавил Ченцов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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