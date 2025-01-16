ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины
Ченцов: ряд стран ЕС сопротивляется ужесточению санкций против металлургии РФ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пожаловался, что некоторые страны ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической промышленности.
"Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.). Мы стараемся сократить этот срок и объемы продукции, которые Российская Федерация может экспортировать", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное".
Также он пожаловался, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке.
"По имеющейся информации, в четыре раза они увеличили инвестиции именно в сфере производства минеральных удобрений. Они достаточно успешно приспосабливаются к условиям рынка, в том числе повышают качество продукции, переходят, например, на гранулированное удобрение", - добавил Ченцов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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