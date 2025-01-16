https://ria.ru/20250116/es-1993963613.html

ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины

ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины - РИА Новости, 16.01.2025

ЕС сопротивляется ужесточению санкций против России, заявил посол Украины

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пожаловался, что некоторые страны ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:24:00+03:00

2025-01-16T10:24:00+03:00

2025-01-16T10:24:00+03:00

россия

украина

владимир путин

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов пожаловался, что некоторые страны ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической промышленности. "Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.). Мы стараемся сократить этот срок и объемы продукции, которые Российская Федерация может экспортировать", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное". Также он пожаловался, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке. "По имеющейся информации, в четыре раза они увеличили инвестиции именно в сфере производства минеральных удобрений. Они достаточно успешно приспосабливаются к условиям рынка, в том числе повышают качество продукции, переходят, например, на гранулированное удобрение", - добавил Ченцов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993916060.html

https://ria.ru/20241128/sanktsii-1986143252.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, евросоюз, в мире