https://ria.ru/20250116/energodar-1993943879.html

Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС

Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС - РИА Новости, 16.01.2025

Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС

Введенные США санкции против Запорожской АЭС являются жестом отчаяния, считает первый заместитель главы администрации Энергодара Максим Пухов. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:55:00+03:00

2025-01-16T05:55:00+03:00

2025-01-16T05:55:00+03:00

энергодар

европа

санкции в отношении россии

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Введенные США санкции против Запорожской АЭС являются жестом отчаяния, считает первый заместитель главы администрации Энергодара Максим Пухов. Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список по России, введя в том числе санкции против Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что санкции не отразятся на работе атомной станции. "В отношении России за несколько лет введены десятки санкций, поэтому новые, мягко говоря, выглядят как некий жест отчаяния. Россия, несмотря на санкции, продолжает развиваться, а если говорить о Запорожской АЭС, то попадание в санкционные списки минфина США точно никоим образом не скажется ни на деятельности атомной станции, ни на обеспечении ее пожарной, технической и ядерной безопасности", - сказал Пухов РИА Новости. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250115/aes-1993902734.html

https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993898741.html

энергодар

европа

днепр (город)

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энергодар, европа, санкции в отношении россии, днепр (город)