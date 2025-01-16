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Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС - РИА Новости, 16.01.2025
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05:55 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/energodar-1993943879.html
Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС
Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС - РИА Новости, 16.01.2025
Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС
Введенные США санкции против Запорожской АЭС являются жестом отчаяния, считает первый заместитель главы администрации Энергодара Максим Пухов. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:55:00+03:00
2025-01-16T05:55:00+03:00
энергодар
европа
санкции в отношении россии
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Введенные США санкции против Запорожской АЭС являются жестом отчаяния, считает первый заместитель главы администрации Энергодара Максим Пухов. Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список по России, введя в том числе санкции против Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что санкции не отразятся на работе атомной станции. "В отношении России за несколько лет введены десятки санкций, поэтому новые, мягко говоря, выглядят как некий жест отчаяния. Россия, несмотря на санкции, продолжает развиваться, а если говорить о Запорожской АЭС, то попадание в санкционные списки минфина США точно никоим образом не скажется ни на деятельности атомной станции, ни на обеспечении ее пожарной, технической и ядерной безопасности", - сказал Пухов РИА Новости. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250115/aes-1993902734.html
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энергодар
европа
днепр (город)
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энергодар, европа, санкции в отношении россии, днепр (город)
Энергодар, Европа, Санкции в отношении России, Днепр (город)
Власти Энергодара прокомментировали санкции США против ЗАЭС

Власти Энергодара назвали санкции США против ЗАЭС жестом отчаяния

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Введенные США санкции против Запорожской АЭС являются жестом отчаяния, считает первый заместитель главы администрации Энергодара Максим Пухов.
Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список по России, введя в том числе санкции против Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что санкции не отразятся на работе атомной станции.
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Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе
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"В отношении России за несколько лет введены десятки санкций, поэтому новые, мягко говоря, выглядят как некий жест отчаяния. Россия, несмотря на санкции, продолжает развиваться, а если говорить о Запорожской АЭС, то попадание в санкционные списки минфина США точно никоим образом не скажется ни на деятельности атомной станции, ни на обеспечении ее пожарной, технической и ядерной безопасности", - сказал Пухов РИА Новости.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
США расширили список санкций против России
Вчера, 18:19
 
ЭнергодарЕвропаСанкции в отношении РоссииДнепр (город)
 
 
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