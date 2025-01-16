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Ефимов: Новая Москва лидирует по количеству ДДУ - РИА Новости, 16.01.2025
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14:10 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/efimov-1993981286.html
Ефимов: Новая Москва лидирует по количеству ДДУ
Ефимов: Новая Москва лидирует по количеству ДДУ - РИА Новости, 16.01.2025
Ефимов: Новая Москва лидирует по количеству ДДУ
Новая Москва лидирует среди столичных округов по количеству зарегистрированных в январе-ноябре 2024 года договоров долевого участия в строительстве (ДДУ),... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:10:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Новая Москва лидирует среди столичных округов по количеству зарегистрированных в январе-ноябре 2024 года договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по заключению сделок на первичном рынке недвижимости. За 11 месяцев 2024 года в столице оформлено более 121 тысячи договоров долевого участия, почти треть из них – в ТиНАО. Кроме того, за этот период в округах ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья и свыше 400 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, только в ноябре в Новой Москве столичным Росреестром было зарегистрировано более 3 тысяч ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости.По данным ведомства, Западный административный округ занял в ноябре второе место с показателем почти 1,6 тысячи ДДУ. За ним расположился Южный округ, где зарегистрировали около 1,4 тысячи ДДУ. В пятерку лидеров также вошли Северо-Западный и Юго-Восточный округа.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: Новая Москва лидирует по количеству ДДУ

Ефимов: Новая Москва лидирует по количеству оформленных ДДУ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Новая Москва лидирует среди столичных округов по количеству зарегистрированных в январе-ноябре 2024 года договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по заключению сделок на первичном рынке недвижимости. За 11 месяцев 2024 года в столице оформлено более 121 тысячи договоров долевого участия, почти треть из них – в ТиНАО. Кроме того, за этот период в округах ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья и свыше 400 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, только в ноябре в Новой Москве столичным Росреестром было зарегистрировано более 3 тысяч ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости.
По данным ведомства, Западный административный округ занял в ноябре второе место с показателем почти 1,6 тысячи ДДУ. За ним расположился Южный округ, где зарегистрировали около 1,4 тысячи ДДУ. В пятерку лидеров также вошли Северо-Западный и Юго-Восточный округа.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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10:15
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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