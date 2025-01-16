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Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество - РИА Новости, 16.01.2025
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16:30 16.01.2025 (обновлено: 16:41 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html
Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество
Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество - РИА Новости, 16.01.2025
Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество
Друг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Дмитрий Дюран осужден на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:30:00+03:00
2025-01-16T16:41:00+03:00
происшествия
россия
анастасия волочкова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Друг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Дмитрий Дюран осужден на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дзержинском городском суде Нижегородской области."Суд признал Дюрана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявила собеседница агентства.Как следует из материалов суда, дело Дюрана поступило в Дзержинский городской суд в апреле 2024 года. Заседания неоднократно откладывались. Приговор вынесен 16 января.Дюран был задержан в Москве 21 сентября 2023 года и передан сотрудникам полиции Нижнего Новгорода. По данным ГУМВД России по Нижегородской области, мужчина вошел в доверие к жителям региона, взял у них в долг и не вернул деньги. Сумма материального ущерба, причиненного обманутым гражданам, превысила 15 миллионов рублей.Бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, был признан банкротом, после чего стал Дюраном, рассказывал источник РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в 2023 году заявила агентству, что Дюран - ее друг, а "задержание Дмитрия - это подстава".
https://ria.ru/20250116/dagestan-1993965430.html
https://ria.ru/20241231/sud-1992176243.html
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происшествия, россия, анастасия волочкова
Происшествия, Россия, Анастасия Волочкова
Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество

Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил семь лет колонии за мошенничество

© соцсетиДмитрий Дюран
Дмитрий Дюран - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© соцсети
Дмитрий Дюран. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Друг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Дмитрий Дюран осужден на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дзержинском городском суде Нижегородской области.
"Суд признал Дюрана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявила собеседница агентства.
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Как следует из материалов суда, дело Дюрана поступило в Дзержинский городской суд в апреле 2024 года. Заседания неоднократно откладывались. Приговор вынесен 16 января.
Дюран был задержан в Москве 21 сентября 2023 года и передан сотрудникам полиции Нижнего Новгорода. По данным ГУМВД России по Нижегородской области, мужчина вошел в доверие к жителям региона, взял у них в долг и не вернул деньги. Сумма материального ущерба, причиненного обманутым гражданам, превысила 15 миллионов рублей.
Бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, был признан банкротом, после чего стал Дюраном, рассказывал источник РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в 2023 году заявила агентству, что Дюран - ее друг, а "задержание Дмитрия - это подстава".
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