https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html

Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество

Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество - РИА Новости, 16.01.2025

Друг Волочковой бизнесмен Дюран получил срок за мошенничество

Друг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Дмитрий Дюран осужден на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:30:00+03:00

2025-01-16T16:30:00+03:00

2025-01-16T16:41:00+03:00

происшествия

россия

анастасия волочкова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Друг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Дмитрий Дюран осужден на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дзержинском городском суде Нижегородской области."Суд признал Дюрана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявила собеседница агентства.Как следует из материалов суда, дело Дюрана поступило в Дзержинский городской суд в апреле 2024 года. Заседания неоднократно откладывались. Приговор вынесен 16 января.Дюран был задержан в Москве 21 сентября 2023 года и передан сотрудникам полиции Нижнего Новгорода. По данным ГУМВД России по Нижегородской области, мужчина вошел в доверие к жителям региона, взял у них в долг и не вернул деньги. Сумма материального ущерба, причиненного обманутым гражданам, превысила 15 миллионов рублей.Бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, был признан банкротом, после чего стал Дюраном, рассказывал источник РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в 2023 году заявила агентству, что Дюран - ее друг, а "задержание Дмитрия - это подстава".

https://ria.ru/20250116/dagestan-1993965430.html

https://ria.ru/20241231/sud-1992176243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, анастасия волочкова