https://ria.ru/20250116/dtp-1994090268.html
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 16.01.2025
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей
ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:52:00+03:00
2025-01-16T21:52:00+03:00
2025-01-16T21:52:00+03:00
происшествия
авто
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. "️На 27-м км Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием 6 автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
ленинградское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Авто, Ленинградское шоссе, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей
На 27-м километре Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием шести машин