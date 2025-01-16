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На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 16.01.2025
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21:52 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/dtp-1994090268.html
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 16.01.2025
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей
ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:52:00+03:00
2025-01-16T21:52:00+03:00
происшествия
авто
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. "️На 27-м км Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием 6 автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
ленинградское шоссе
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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Авто, Ленинградское шоссе, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей

На 27-м километре Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием шести машин

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкДвижение на Ленинградском шоссе в Москве
Движение на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Движение на Ленинградском шоссе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
«
"️На 27-м км Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием 6 автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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ПроисшествияАвтоЛенинградское шоссеМосква
 
 
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