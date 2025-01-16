https://ria.ru/20250116/dtp-1994090268.html

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 16.01.2025

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть автомобилей

ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:52:00+03:00

2025-01-16T21:52:00+03:00

2025-01-16T21:52:00+03:00

происшествия

авто

ленинградское шоссе

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ДТП с участием шести машин произошло на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. "️На 27-м км Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием 6 автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html

ленинградское шоссе

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва