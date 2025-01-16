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Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 16.01.2025
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:26:00+03:00
2025-01-16T11:26:00+03:00
2025-01-16T11:30:00+03:00
происшествия
авто
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, утром в четверг на трассе Калининск-Жирновск-Котово-Камышин столкнулись Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. "В результате ДТП водитель автомобиля "Хендэ" и его пассажирка, пассажирка "Фольксваген", а также трех- и восьмилетняя пассажиры "Хендэ" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, авто, волгоградская область, дтп
Происшествия, Авто, Волгоградская область, ДТП
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
В ДТП в Волгоградской области пострадали пять человек, в том числе двое детей