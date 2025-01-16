Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 16.01.2025 (обновлено: 11:30 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/dtp-1993973515.html
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 16.01.2025
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:26:00+03:00
2025-01-16T11:30:00+03:00
происшествия
авто
волгоградская область
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993974044_0:345:1307:1080_1920x0_80_0_0_802d61fd80e7d7d366f8c8b1d772cfae.jpg
ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, утром в четверг на трассе Калининск-Жирновск-Котово-Камышин столкнулись Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. "В результате ДТП водитель автомобиля "Хендэ" и его пассажирка, пассажирка "Фольксваген", а также трех- и восьмилетняя пассажиры "Хендэ" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250116/sk-1993962683.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993974044_0:98:1309:1080_1920x0_80_0_0_338ed9f863585e9bd38a134889d6d358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, волгоградская область, дтп
Происшествия, Авто, Волгоградская область, ДТП
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

В ДТП в Волгоградской области пострадали пять человек, в том числе двое детей

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/ВКОнтактеМесто столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области. 16 января 2025
Место столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/ВКОнтакте
Место столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области. 16 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром в четверг на трассе Калининск-Жирновск-Котово-Камышин столкнулись Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Хендэ" и его пассажирка, пассажирка "Фольксваген", а также трех- и восьмилетняя пассажиры "Хендэ" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
Работа СК РФ на месте столкновения камаза и пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей
10:20
 
ПроисшествияАвтоВолгоградская областьДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала