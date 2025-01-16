https://ria.ru/20250116/drevesina-1993939479.html
Поставки древесины из России в Индию по итогам октября выросли вчетверо
Поставки древесины из России в Индию по итогам октября выросли вчетверо - РИА Новости, 16.01.2025
Поставки древесины из России в Индию по итогам октября выросли вчетверо
Поставки древесины из России в Индию по итогам октября прошлого года увеличились вчетверо, до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:04:00+03:00
2025-01-16T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки древесины из России в Индию по итогам октября прошлого года увеличились вчетверо, до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, за октябрь 2024 года Индия импортировала из РФ древесины и изделий из нее более чем на 6,2 миллиона долларов - это в 3,9 раза больше, чем за октябрь годом ранее. При этом рост за месяц составил почти столько же - 3,8 раза. Октябрьские показатели при этом стали максимальными за все время с начала ведения статистики в 2007 году. Суммарно за десять месяцев года покупки дерева Нью-Дели у Москвы достигли 26,6 миллиона долларов, что более чем в полтора раза больше, чем 17,1 миллиона в 2023 году. Больше всего в октябре индийцы закупали у россиян клееную фанеру, на 3,1 миллиона долларов, и распиленные лесоматериалы - на 2,1 миллиона. Кроме того, импортировались пиломатериалы (740 тысяч долларов), деревянные столовые приборы (160 тысяч), а также материалы для строительства (50 тысяч) и прочие деревянные изделия. При этом Россия в индийском импорте древесины расположилась на 16-м месте. В топ-5 вошли Малайзия (17,7 миллиона долларов), Индонезия (16,7 миллиона), Эквадор (16 миллионов), Китай (15,5 миллиона) и Австралия (14,5 миллиона).
https://ria.ru/20250115/indiya-1993760943.html
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экономика, россия, индия, нью-дели
Экономика, Россия, Индия, Нью-Дели
Поставки древесины из России в Индию по итогам октября выросли вчетверо
Поставки древесины из России в Индию за 10 месяцев 2024 года выросли вчетверо