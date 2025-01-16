https://ria.ru/20250116/dmitruk-1994043971.html
В Раде нашли повод для уголовного дела против Зеленского
В Раде нашли повод для уголовного дела против Зеленского - РИА Новости, 16.01.2025
В Раде нашли повод для уголовного дела против Зеленского
Владимир Зеленский должен подвергнуться уголовному преследованию за призывы расправляться с неугодными политиками во время его визита в Варшаву, заявил депутат... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:27:00+03:00
2025-01-16T17:27:00+03:00
2025-01-16T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен подвергнуться уголовному преследованию за призывы расправляться с неугодными политиками во время его визита в Варшаву, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Величайший (Зеленский. – Прим. ред.) угрожает и призывает убивать политиков. Как по мне еще одно хорошее уголовное дело для Зеленского!" – высказался он.Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.В январе Дмитрук обнародовал подробности того, как его пытали в Службе безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года и заставляли говорить, что он не будет критиковать Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Кроме того, он заявил о покушениях на его жизнь.
https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html
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в мире, варшава, польша, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде нашли повод для уголовного дела против Зеленского
Дмитрук: на Зеленского стоит завести уголовное дело за призыв убивать политиков