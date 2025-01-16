https://ria.ru/20250116/discord-1994056704.html

Роскомнадзор не отменял блокировку Discord

Роскомнадзор не отменял блокировку Discord - РИА Новости, 16.01.2025

Роскомнадзор не отменял блокировку Discord

Роскомнадзор блокирует мессенджер Discord в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:50:00+03:00

2025-01-16T18:50:00+03:00

2025-01-16T18:50:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977044469_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_0a50e52f445e1236aff3f3253f7cd7fd.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роскомнадзор блокирует мессенджер Discord в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве. В четверг днем ряд Telegram-каналов писали, что мессенджер снова заработал в России у некоторых пользователей. "Discord блокируется в штатном режиме", - отметили в ведомстве. Роскомнадзор 8 октября ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977443573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)