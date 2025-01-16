Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор не отменял блокировку Discord - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/discord-1994056704.html
Роскомнадзор не отменял блокировку Discord
Роскомнадзор не отменял блокировку Discord - РИА Новости, 16.01.2025
Роскомнадзор не отменял блокировку Discord
Роскомнадзор блокирует мессенджер Discord в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:50:00+03:00
2025-01-16T18:50:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977044469_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_0a50e52f445e1236aff3f3253f7cd7fd.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роскомнадзор блокирует мессенджер Discord в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве. В четверг днем ряд Telegram-каналов писали, что мессенджер снова заработал в России у некоторых пользователей. "Discord блокируется в штатном режиме", - отметили в ведомстве. Роскомнадзор 8 октября ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977443573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977044469_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_41ef2938c57da6bd75d1c70e5f84254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор не отменял блокировку Discord

Роскомнадзор заявил, что блокирует мессенджер Discord в штатном режиме

© iStock.com / Savusia KonstantinМобильное приложение Discord на дисплее смартфона
Мобильное приложение Discord на дисплее смартфона - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© iStock.com / Savusia Konstantin
Мобильное приложение Discord на дисплее смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роскомнадзор блокирует мессенджер Discord в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В четверг днем ряд Telegram-каналов писали, что мессенджер снова заработал в России у некоторых пользователей.
"Discord блокируется в штатном режиме", - отметили в ведомстве.
Роскомнадзор 8 октября ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord
10 октября 2024, 17:17
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала