https://ria.ru/20250116/dipp-1993986283.html

Московские предприятия почти на треть нарастили объемы выпуска мороженого

Московские предприятия почти на треть нарастили объемы выпуска мороженого - РИА Новости, 16.01.2025

Московские предприятия почти на треть нарастили объемы выпуска мороженого

Столичные предприятия по производству мороженого увеличили производство на 32,2% в прошлом году, они также начали выпуск новых видов лакомства, сообщил министр... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:00:00+03:00

2025-01-16T13:00:00+03:00

2025-01-16T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993986091_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a9b33814fb2084314a3fcb044e3d036b.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Столичные предприятия по производству мороженого увеличили производство на 32,2% в прошлом году, они также начали выпуск новых видов лакомства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Удерживать лидерские позиции на рынках сбыта, расширять линейку товаров и наращивать темпы производства столичным промышленникам помогают различные меры поддержки. Например, компаниям предоставляют льготные инвесткредиты, земельные участки под локализацию производства, присваивают спецстатусы, которые дают значительные налоговые преференции", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что благодаря комфортному инвестиционному климату московские предприятия изготовили с января по ноябрь прошлого года 1,8 тысячи тонн мороженого. Это на 32,2% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.Например, в 2024 году московский производитель натурального мороженого и сорбетов Amore увеличил объем выпуска продукции на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на предприятии расширили продукцию и запустили линейку собственной товарной марки вместе с крупными игроками рынка. Кроме того, производство начало выпускать собственную упаковку для своей продукции в виде картонной тубы. Этот шаг позволил фабрике перестать зависеть в поставках упаковочных материалов для сорбетов от зарубежных партнеров.По словам исполнительного директора компании Армана Арушаняна, 2024 год стал плодотворным для компании в аспекте создания новых вкусов. Была разработана линейка джелато из четырех вкусов с настоящим греческим йогуртом. Так, появилось мороженое со вкусом классического греческого йогурта, с добавлением меда и миндаля, с манго и лесными ягодами. Кроме того, появились новые вкусы мороженого с арахисом, карамелью и шоколадом, а также с малиной и фисташкой.Исполнительный директор Amore уверен, что зимняя линейка вкусов сорбетов "Сочный Мандарин", "Алтайская облепиха", "Клюква и Брусника" - станет хитом.Мороженое, которое произведено в столице, пользуется спросом на российском и зарубежном рынках. Так, при поддержке центра "Моспром" производители налаживают сотрудничество с партнерами из дружественных стран, а также увеличивают объемы экспорта своей продукции.Например, мороженое компании "БРПИ" поставляется во все регионы РФ, а также 10 дружественных стран. В 2017 году компании присвоили статус промышленного комплекса.Президент компании Агнесса Осипова добавила, что каждый год компания разрабатывает и выводит на рынок более 20 новых продуктов премиального сегмента. На данный момент линейка продукции составляет свыше 250 наименований. Это сливочные сорта, сорбеты, мороженое, обогащенное витамином С и другие. Жители столицы могут попробовать мороженое в фирменных кофейнях, ставших городскими центрами для детского, молодежного и семейного отдыха.Компания планирует в этом году запустить новую линейку "Десерты мира". Она позволит познакомиться с традиционными вкусами разных народов. Первым выпустят российский десерт – "Имбирный пряник.Предприятиям присваивают статус промышленного комплекса, позволяющий получать льготы и налоговые преференции с 2016 года. Для них снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства производства инвестируют в собственное развитие. Например, обновляют оборудование, строят дополнительные цеха, расширяют ассортимент, а также увеличивают объемы производства.

https://ria.ru/20250116/liksutov-1993968255.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов