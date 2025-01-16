https://ria.ru/20250116/deputat-1994053055.html

Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили

Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили - РИА Новости, 16.01.2025

Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили

Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата ГД, владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:12:00+03:00

2025-01-16T18:12:00+03:00

2025-01-16T18:29:00+03:00

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омск

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александр четвериков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата ГД, владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий Александра Четверикова, обвиняемого в организации растраты и мошенничестве более чем на 155 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего фактического владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий, ранее являвшегося депутатом Курской областной думы и Государственной Думы Федерального Собрания РФ III, V и VI созывов, Александра Четверикова. Он обвиняется в совершении преступлений, <…> "организация растраты, мошенничество", - сказали в ведомстве.По версии следствия, в 2009-2013 годах Четвериков, владевший через третьих лиц контрольным пакетом акций ОАО "Чувашский бройлер", неоднократно указывал директору предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с юрлицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также о перечислении денег по этим договорам. Всего таким образом Четвериков и Николаев растратили более 101 миллиона рублей.Также Четвериков, являясь членом совета директоров АО Логистическая компания "Зерно Сибири" в Омске, с директором предприятия Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, похитил в 2019 году у предприятия более 54 миллионов рублей под видом оплаты за якобы поставленное зерно пшеницы."Поскольку Четвериков в 2021 году покинул территорию Российской Федерации и постоянно проживает в Королевстве Бельгия, он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован… Дело в отношении него направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для заочного рассмотрения", - сказали в СК.В ведомстве добавили, что ранее суды признали Николаева, а также Плужникова, Секачева и Сауту виновными в инкриминированных деяниях и приговорены к наказанию в виде лишения свободы.

https://ria.ru/20241212/koloniya-1988833217.html

https://ria.ru/20241209/rastrata-1988156242.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, омск, вадим николаев, александр четвериков, госдума рф, курская областная дума