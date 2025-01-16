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Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили - РИА Новости, 16.01.2025
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18:12 16.01.2025 (обновлено: 18:29 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/deputat-1994053055.html
Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили
Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили - РИА Новости, 16.01.2025
Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили
Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата ГД, владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:12:00+03:00
2025-01-16T18:29:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
омск
вадим николаев
александр четвериков
госдума рф
курская областная дума
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата ГД, владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий Александра Четверикова, обвиняемого в организации растраты и мошенничестве более чем на 155 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего фактического владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий, ранее являвшегося депутатом Курской областной думы и Государственной Думы Федерального Собрания РФ III, V и VI созывов, Александра Четверикова. Он обвиняется в совершении преступлений, &lt;…&gt; "организация растраты, мошенничество", - сказали в ведомстве.По версии следствия, в 2009-2013 годах Четвериков, владевший через третьих лиц контрольным пакетом акций ОАО "Чувашский бройлер", неоднократно указывал директору предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с юрлицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также о перечислении денег по этим договорам. Всего таким образом Четвериков и Николаев растратили более 101 миллиона рублей.Также Четвериков, являясь членом совета директоров АО Логистическая компания "Зерно Сибири" в Омске, с директором предприятия Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, похитил в 2019 году у предприятия более 54 миллионов рублей под видом оплаты за якобы поставленное зерно пшеницы."Поскольку Четвериков в 2021 году покинул территорию Российской Федерации и постоянно проживает в Королевстве Бельгия, он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован… Дело в отношении него направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для заочного рассмотрения", - сказали в СК.В ведомстве добавили, что ранее суды признали Николаева, а также Плужникова, Секачева и Сауту виновными в инкриминированных деяниях и приговорены к наказанию в виде лишения свободы.
https://ria.ru/20241212/koloniya-1988833217.html
https://ria.ru/20241209/rastrata-1988156242.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, омск, вадим николаев, александр четвериков, госдума рф, курская областная дума
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Омск, Вадим Николаев, Александр Четвериков, Госдума РФ, Курская областная Дума
Расследование по делу экс-депутата Госдумы о растрате завершили

Расследование по делу экс-депутата Госдумы Четверикова о растрате завершили

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-депутата ГД, владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий Александра Четверикова, обвиняемого в организации растраты и мошенничестве более чем на 155 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего фактического владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий, ранее являвшегося депутатом Курской областной думы и Государственной Думы Федерального Собрания РФ III, V и VI созывов, Александра Четверикова. Он обвиняется в совершении преступлений, <…> "организация растраты, мошенничество", - сказали в ведомстве.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату
12 декабря 2024, 15:06
По версии следствия, в 2009-2013 годах Четвериков, владевший через третьих лиц контрольным пакетом акций ОАО "Чувашский бройлер", неоднократно указывал директору предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с юрлицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также о перечислении денег по этим договорам. Всего таким образом Четвериков и Николаев растратили более 101 миллиона рублей.
Также Четвериков, являясь членом совета директоров АО Логистическая компания "Зерно Сибири" в Омске, с директором предприятия Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, похитил в 2019 году у предприятия более 54 миллионов рублей под видом оплаты за якобы поставленное зерно пшеницы.
"Поскольку Четвериков в 2021 году покинул территорию Российской Федерации и постоянно проживает в Королевстве Бельгия, он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован… Дело в отношении него направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для заочного рассмотрения", - сказали в СК.
В ведомстве добавили, что ранее суды признали Николаева, а также Плужникова, Секачева и Сауту виновными в инкриминированных деяниях и приговорены к наказанию в виде лишения свободы.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияОмскВадим НиколаевАлександр ЧетвериковГосдума РФКурская областная Дума
 
 
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