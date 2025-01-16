Глава оппозиции Гренландии не знает о переговорах властей с Трампом
Экс-глава МИД Гренландии Броберг заявил, что не знает о переговорах с Трампом
© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-главы МИД острова до 2021 года Пеле Броберг заявил РИА Новости, что не знает о каких-либо переговорах властей с командой избранного президента США Дональда Трампа по эксплуатации ресурсов острова.
"Я об этом не знаю, но всегда был интерес со стороны США к различным проектам. Так что, если они это сделали (начали обсуждения - ред.), я об этом ничего не знаю", - ответил он на соответствующий вопрос.
Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер
13 января, 19:05
В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.