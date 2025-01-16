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Глава оппозиции Гренландии не знает о переговорах властей с Трампом - РИА Новости, 16.01.2025
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08:43 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/deputat-1993951619.html
Глава оппозиции Гренландии не знает о переговорах властей с Трампом
Глава оппозиции Гренландии не знает о переговорах властей с Трампом - РИА Новости, 16.01.2025
Глава оппозиции Гренландии не знает о переговорах властей с Трампом
Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-главы МИД острова до 2021 года Пеле Броберг заявил РИА РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:43:00+03:00
2025-01-16T08:43:00+03:00
в мире
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НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-главы МИД острова до 2021 года Пеле Броберг заявил РИА Новости, что не знает о каких-либо переговорах властей с командой избранного президента США Дональда Трампа по эксплуатации ресурсов острова. "Я об этом не знаю, но всегда был интерес со стороны США к различным проектам. Так что, если они это сделали (начали обсуждения - ред.), я об этом ничего не знаю", - ответил он на соответствующий вопрос. В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Глава оппозиции Гренландии не знает о переговорах властей с Трампом

Экс-глава МИД Гренландии Броберг заявил, что не знает о переговорах с Трампом

© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-главы МИД острова до 2021 года Пеле Броберг заявил РИА Новости, что не знает о каких-либо переговорах властей с командой избранного президента США Дональда Трампа по эксплуатации ресурсов острова.
"Я об этом не знаю, но всегда был интерес со стороны США к различным проектам. Так что, если они это сделали (начали обсуждения - ред.), я об этом ничего не знаю", - ответил он на соответствующий вопрос.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер
13 января, 19:05
В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Гренландии рассказали, сколько жителей острова хотят стать американцами
03:11
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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