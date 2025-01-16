https://ria.ru/20250116/daniya-1994055437.html

Дания планирует построить военную авиабазу в Гренландии

Дания планирует построить военную авиабазу в Гренландии - РИА Новости, 16.01.2025

Дания планирует построить военную авиабазу в Гренландии

Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:39:00+03:00

2025-01-16T18:39:00+03:00

2025-01-16T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования ВС в гренландской столице Нуук, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС. В распоряжении телеканала оказался 22-страничный засекреченный доклад командования ВС Дании, посвященный расширению возможностей армии для решения задач в Арктике и Северной Атлантике. По данным TV2, этот документ был разработан в сентябре 2024 года. "База должна будет, в особенности, принимать датские истребители (F-35) на периодическое пребывание и приземление в (поселении - ред.) Кангерлуссуак в связи с периодической готовностью к отражению атаки и отстаиванием суверенитета, а также с демонстрацией силы... в пределах территории Королевства Дания", - приводит телеканал фрагмент доклада. Согласно докладу, расходы на новые самолеты для этой базы составят чуть более 1,1 миллиарда крон (150 тысяч долларов), она сможет вместить до 94 человек. Предполагается, что подобная база сможет усилить защиту критической инфраструктуры Гренландии, подводных кабелей, электростанций, нефтехранилищ и других уязвимых объектов. Кроме того, как сообщает телеканал, в докладе говорится о создании в Гренландии мобильной военной базы, которую можно перемещать при помощи транспортных самолетов. "В докладе также приводятся цифры по стремлению вооруженных сил расширить штаб-квартиру арктического командования в Нууке, которая сегодня вмещает около 70 сотрудников, еще примерно на 58 человек", - сообщает TV2. Согласно телеканалу, в докладе также большое внимание уделяется спутниковой связи и наблюдению. В начале января телеканал TV2 сообщил, что Дания планирует вложить более двух миллиардов долларов в укрепление своего военного присутствия в Арктике. Согласно правительству, деньги должны пойти на приобретение дополнительных кораблей, беспилотников дальнего действия и двух дополнительных санных групп для патруля "Сириус". В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооружённые силы будут развивать местный аэродром. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

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https://ria.ru/20250115/pushkov-1993920734.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993945804.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994002958.html

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