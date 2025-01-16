https://ria.ru/20250116/daniya-1993977334.html

Посол России в Дании обвинил НАТО в подготовке к конфликту с Москвой

Посол России в Дании обвинил НАТО в подготовке к конфликту с Москвой - РИА Новости, 16.01.2025

Посол России в Дании обвинил НАТО в подготовке к конфликту с Москвой

Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, однако риторика и действия стран НАТО говорят о том, что они готовятся к такому сценарию, заявил посол... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:51:00+03:00

2025-01-16T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, однако риторика и действия стран НАТО говорят о том, что они готовятся к такому сценарию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин."Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий", - заявил Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR, комментируя недавний саммит стран НАТО балтийского региона. Текст размещен в Telegram-канале посольства.Ранее во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.

https://ria.ru/20250116/rumyniya-1993945938.html

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