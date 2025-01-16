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Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2025
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10:37 16.01.2025 (обновлено: 10:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/dagestan-1993965430.html
Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве
Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2025
Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве
Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:37:00+03:00
2025-01-16T10:48:00+03:00
происшествия
дахадаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."Бывший глава Дахадаевского района республики задержан по подозрению в мошенничестве… По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО "Лоза" на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики Дагестан… стоимостью более 164 миллиона рублей", – говорится в сообщении.Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики.По материалам УФСБ по Дагестану против экс-главы района возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
https://ria.ru/20250110/abeltsev-1993136105.html
дахадаевский район
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происшествия, дахадаевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дахадаевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве

Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"Бывший глава Дахадаевского района республики задержан по подозрению в мошенничестве… По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО "Лоза" на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики Дагестан… стоимостью более 164 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики.
По материалам УФСБ по Дагестану против экс-главы района возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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ПроисшествияДахадаевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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