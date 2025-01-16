https://ria.ru/20250116/dagestan-1993965430.html

Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве

Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.01.2025

Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве

Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:37:00+03:00

2025-01-16T10:37:00+03:00

2025-01-16T10:48:00+03:00

происшествия

дахадаевский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 янв - РИА Новости. Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."Бывший глава Дахадаевского района республики задержан по подозрению в мошенничестве… По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО "Лоза" на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики Дагестан… стоимостью более 164 миллиона рублей", – говорится в сообщении.Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики.По материалам УФСБ по Дагестану против экс-главы района возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

https://ria.ru/20250110/abeltsev-1993136105.html

дахадаевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дахадаевский район, следственный комитет россии (ск рф)