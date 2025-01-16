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На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025
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Твой бизнес
 
16:36 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/chukotka-1994031987.html
На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году
На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025
На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году
На реализацию социальных контрактов в Чукотском автономном округе планируют направить 17 миллионов рублей в этом году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:36:00+03:00
2025-01-16T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На реализацию социальных контрактов в Чукотском автономном округе планируют направить 17 миллионов рублей в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Данный договор могут заключить семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Таким образом, помощь может быть оказана в трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства и осуществлении предпринимательской деятельности. В прошлом году 62 жителя Чукотки воспользовались помощью на основании социального контракта. Из них 15 человек заключили контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 38 - на поиск работы, восемь – по направлению "преодоление трудной жизненной ситуации" и один - на развитие личного подсобного хозяйства. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на расходы по социальным контрактам.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, чукотский автономный округ, михаил мишустин, чукотка
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На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году

На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в этом году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на жилые дома в городе Анадырь. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На реализацию социальных контрактов в Чукотском автономном округе планируют направить 17 миллионов рублей в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данный договор могут заключить семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Таким образом, помощь может быть оказана в трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства и осуществлении предпринимательской деятельности.
В прошлом году 62 жителя Чукотки воспользовались помощью на основании социального контракта. Из них 15 человек заключили контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 38 - на поиск работы, восемь – по направлению "преодоление трудной жизненной ситуации" и один - на развитие личного подсобного хозяйства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на расходы по социальным контрактам.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРоссияЧукотский автономный округМихаил МишустинЧукотка
 
 
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