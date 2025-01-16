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На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году

На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025

На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году

На реализацию социальных контрактов в Чукотском автономном округе планируют направить 17 миллионов рублей в этом году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:36:00+03:00

2025-01-16T16:36:00+03:00

2025-01-16T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На реализацию социальных контрактов в Чукотском автономном округе планируют направить 17 миллионов рублей в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Данный договор могут заключить семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Таким образом, помощь может быть оказана в трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства и осуществлении предпринимательской деятельности. В прошлом году 62 жителя Чукотки воспользовались помощью на основании социального контракта. Из них 15 человек заключили контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 38 - на поиск работы, восемь – по направлению "преодоление трудной жизненной ситуации" и один - на развитие личного подсобного хозяйства. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на расходы по социальным контрактам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, чукотский автономный округ, михаил мишустин, чукотка