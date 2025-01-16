https://ria.ru/20250116/chekhiya-1993936997.html

Чехия получила компенсацию в 15,2 миллиона долларов за поставки оружия ВСУ

Чехия получила компенсацию в 15,2 миллиона долларов за поставки оружия ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Чехия получила компенсацию в 15,2 миллиона долларов за поставки оружия ВСУ

Чехия получила из Европейского фонда мира (EPF) 372 миллиона крон (около 15,2 миллиона долларов) в качестве компенсации за поставленную на Украину в 2024 году... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:56:00+03:00

2025-01-16T02:56:00+03:00

2025-01-16T02:56:00+03:00

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ПРАГА, 16 янв – РИА Новости. Чехия получила из Европейского фонда мира (EPF) 372 миллиона крон (около 15,2 миллиона долларов) в качестве компенсации за поставленную на Украину в 2024 году военную технику, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на данные минобороны республики. "Чехия получила компенсацию за поставленную Украине военную технику из Европейского фонда мира (EPF) за 2024 год на общую сумму 372 миллиона крон. Дальнейшая компенсация будет выплачена в 2025 году. Об этом сообщило в среду минобороны республики. Всего с 2022 года Чехия получила от EPF более 730 миллионов крон (около 29,8 миллиона долларов). Ранее, в декабре минувшего года, глава военного ведомства Яна Чернохова сообщила журналистам, что с начала военного конфликта на Украине Чехия поставила Киеву военные материалы на сумму 7,3 миллиарда крон (около 300 миллионов долларов)", - говорится в сообщении. По словам Черноховой, поддержка Украины посредством поставок военной техники должна продолжаться. "Я приветствую тот факт, что ЕС признает важность поддержки (Украины) и возмещает расходы. Поставляя военную технику на Украину, мы не ослабляем собственную обороноспособность, поскольку можем использовать финансовую компенсацию (от ЕС) для закупки новой военной техники", — заявила Чернохова журналистам. Как отмечает агентство ЧТК, первоначальной целью EPF было финансирование миссий и операций ЕС, а также содействие стабилизации стран-партнеров ЕС. Однако после начала военного конфликта на Украину фонд стал использоваться для возмещения расходов на военную технику, поставляемую Киеву государствами-членами ЕС. Миссия ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM) также финансируется из EPF, в ее рамках Чехия принимает участие в подготовке украинских военнослужащих. В декабре Чернохова заявила, что чешская армия на данный момент приняла участие в подготовке более семи тысяч украинских военнослужащих как в Чехии, так и в Польше. Россия не раз заявляла, что США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992922791.html

https://ria.ru/20250111/bayden-1993215705.html

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в мире, украина, чехия, киев, яна чернохова, евросоюз, нато