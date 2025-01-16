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На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости, 16.01.2025
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20:54 16.01.2025 (обновлено: 23:21 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html
На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации
На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости, 16.01.2025
На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации
В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:54:00+03:00
2025-01-16T23:21:00+03:00
украина
закарпатская область
волынская область
вооруженные силы украины
аверс
страна.ua
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале."На Закарпатье ромы (цыгане — прим. ред.) устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. ред.) и полиции", — говорится в публикации.На кадрах в публикации видно, что сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.Ранее в мае украинский телеканал сообщал, что у военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба. Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20240504/tsn-1943815979.html
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украина, закарпатская область, волынская область, вооруженные силы украины, аверс, страна.ua
Украина, Закарпатская область, Волынская область, Вооруженные силы Украины, Аверс, Страна.ua
На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации

Жители Закарпатской области взбунтовались против мобилизации и военкомов

© СоцсетиПротест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Соцсети
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"На Закарпатье ромы (цыгане — прим. ред.) устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. ред.) и полиции", — говорится в публикации.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
У военкомата в Закарпатской области произошла стрельба
4 мая 2024, 10:14
На кадрах в публикации видно, что сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.
Ранее в мае украинский телеканал сообщал, что у военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба. Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье
26 октября 2024, 04:51
 
УкраинаЗакарпатская областьВолынская областьВооруженные силы УкраиныАверсСтрана.ua
 
 
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