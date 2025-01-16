На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации
Жители Закарпатской области взбунтовались против мобилизации и военкомов
© СоцсетиПротест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье
© Соцсети
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"На Закарпатье ромы (цыгане — прим. ред.) устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. ред.) и полиции", — говорится в публикации.
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На кадрах в публикации видно, что сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.
Ранее в мае украинский телеканал сообщал, что у военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба. Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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