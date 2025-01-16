https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации

На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости, 16.01.2025

На Украине женщины устроили бунт против силовой мобилизации

В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:54:00+03:00

2025-01-16T20:54:00+03:00

2025-01-16T23:21:00+03:00

украина

закарпатская область

волынская область

вооруженные силы украины

аверс

страна.ua

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Закарпатской области на Украине жители устроили бунт против мобилизации, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале."На Закарпатье ромы (цыгане — прим. ред.) устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. ред.) и полиции", — говорится в публикации.На кадрах в публикации видно, что сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.Ранее в мае украинский телеканал сообщал, что у военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба. Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20240504/tsn-1943815979.html

https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html

украина

закарпатская область

волынская область

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украина, закарпатская область, волынская область, вооруженные силы украины, аверс, страна.ua