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СМИ: Британия не хочет отправлять миротворцев на Украину - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/britaniya-1993996835.html
СМИ: Британия не хочет отправлять миротворцев на Украину
СМИ: Британия не хочет отправлять миротворцев на Украину - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: Британия не хочет отправлять миротворцев на Украину
Правительство Великобритании против отправки миротворческих войск на Украину, пишет Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:49:00+03:00
2025-01-16T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
кир стармер
украина
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство Великобритании против отправки миротворческих войск на Украину, пишет Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии."Любое выделение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет Министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов", - говорится в материале.Также отмечается, что правительство Великобритании сильно обеспокоено последствиями такого шага для своей страны."Существуют проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергнуться эти войска, и является ли она эскалацией", - поделился опасениями один из чиновников.Telegraph также сообщал о тайной встрече между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
https://ria.ru/20250113/voyska-1993507531.html
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в мире, великобритания, кир стармер, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Кир Стармер, Украина
СМИ: Британия не хочет отправлять миротворцев на Украину

Telegraph: Британия не хочет отправлять миротворческие войска на Украину

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство Великобритании против отправки миротворческих войск на Украину, пишет Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.
"Любое выделение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет Министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов", - говорится в материале.
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Также отмечается, что правительство Великобритании сильно обеспокоено последствиями такого шага для своей страны.
"Существуют проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергнуться эти войска, и является ли она эскалацией", - поделился опасениями один из чиновников.
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Telegraph также сообщал о тайной встрече между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.
В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияКир СтармерУкраина
 
 
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