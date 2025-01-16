СМИ: Британия не хочет отправлять миротворцев на Украину
Telegraph: Британия не хочет отправлять миротворческие войска на Украину
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство Великобритании против отправки миротворческих войск на Украину, пишет Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.
"Любое выделение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет Министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов", - говорится в материале.
Также отмечается, что правительство Великобритании сильно обеспокоено последствиями такого шага для своей страны.
"Существуют проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергнуться эти войска, и является ли она эскалацией", - поделился опасениями один из чиновников.
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Telegraph также сообщал о тайной встрече между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.
В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
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