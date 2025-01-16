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Telegraph: Британия хочет возглавить "миротворческую" миссию на Украине - РИА Новости, 16.01.2025
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21:21 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html
Telegraph: Британия хочет возглавить "миротворческую" миссию на Украине
Telegraph: Британия хочет возглавить "миротворческую" миссию на Украине - РИА Новости, 16.01.2025
Telegraph: Британия хочет возглавить "миротворческую" миссию на Украине
Великобритания хочет возглавить совместную с Францией предполагаемую миссию по отправке "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта, сообщает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:21:00+03:00
2025-01-16T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания хочет возглавить совместную с Францией предполагаемую миссию по отправке "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британской армии. Ранее издание сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. "Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине", - пишет издание. По мнению источника, Лондон находится в достаточно сильной позиции, чтобы стать во главе миссии, если она действительно состоится. Однако источник подчеркнул, что, хотя подобная отправка сил рассматривается, никакого "глубокого военного планирования" пока что не проводилось. Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля прошлого года Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, радослав сикорский, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, НАТО
Telegraph: Британия хочет возглавить "миротворческую" миссию на Украине

Telegraph: Британия хочет возглавить миссию по отправке миротворцев на Украину

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания хочет возглавить совместную с Францией предполагаемую миссию по отправке "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британской армии.
Ранее издание сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
Вчера, 03:20
"Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине", - пишет издание.
По мнению источника, Лондон находится в достаточно сильной позиции, чтобы стать во главе миссии, если она действительно состоится. Однако источник подчеркнул, что, хотя подобная отправка сил рассматривается, никакого "глубокого военного планирования" пока что не проводилось.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля прошлого года Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Лондон поможет Зеленскому ради педофилов
13 января, 08:00
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину
26 декабря 2024, 20:48
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийНАТО
 
 
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