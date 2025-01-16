https://ria.ru/20250116/britanija-1994056327.html

Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов

Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов - РИА Новости, 16.01.2025

Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов

Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:46:00+03:00

2025-01-16T18:46:00+03:00

2025-01-16T18:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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великобритания

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кир стармер

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит минобороны страны, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА. "Мы также стимулируем британскую промышленность, и сегодня я рад сообщить, что мы предоставим Украине 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE. По его словам, "впервые за более чем 20 лет эти стволы произведены в Соединенном Королевстве", они начнут прибывать на Украину "уже через несколько недель". Премьер напомнил о выделенных Великобританией на 2025 год 3 миллиардах фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а также о кредите Киеву в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, который будет выплачен не Украиной, а за счет процентов с замороженных российских активов.

https://ria.ru/20250116/pvo-1994044298.html

https://ria.ru/20250116/soglashenie-1994032672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, владимир зеленский