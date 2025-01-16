Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов
Стармер: Британия поставит Украине 150 стволов для артиллерии в ближайшие недели
Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит минобороны страны, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
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"Мы также стимулируем британскую промышленность, и сегодня я рад сообщить, что мы предоставим Украине 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE.
По его словам, "впервые за более чем 20 лет эти стволы произведены в Соединенном Королевстве", они начнут прибывать на Украину "уже через несколько недель".
Премьер напомнил о выделенных Великобританией на 2025 год 3 миллиардах фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а также о кредите Киеву в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, который будет выплачен не Украиной, а за счет процентов с замороженных российских активов.