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Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:46 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/britanija-1994056327.html
Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов
Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов - РИА Новости, 16.01.2025
Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов
Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:46:00+03:00
2025-01-16T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
киев
кир стармер
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит минобороны страны, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА. "Мы также стимулируем британскую промышленность, и сегодня я рад сообщить, что мы предоставим Украине 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE. По его словам, "впервые за более чем 20 лет эти стволы произведены в Соединенном Королевстве", они начнут прибывать на Украину "уже через несколько недель". Премьер напомнил о выделенных Великобританией на 2025 год 3 миллиардах фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а также о кредите Киеву в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, который будет выплачен не Украиной, а за счет процентов с замороженных российских активов.
https://ria.ru/20250116/pvo-1994044298.html
https://ria.ru/20250116/soglashenie-1994032672.html
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в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский
Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов

Стармер: Британия поставит Украине 150 стволов для артиллерии в ближайшие недели

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит минобороны страны, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В четверг Стармер прибыл в Киев для подписания соглашения о "столетнем партнерстве". Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
Вчера, 17:28
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"Мы также стимулируем британскую промышленность, и сегодня я рад сообщить, что мы предоставим Украине 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters", - сказал Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Новини.LIVE.
По его словам, "впервые за более чем 20 лет эти стволы произведены в Соединенном Королевстве", они начнут прибывать на Украину "уже через несколько недель".
Премьер напомнил о выделенных Великобританией на 2025 год 3 миллиардах фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а также о кредите Киеву в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, который будет выплачен не Украиной, а за счет процентов с замороженных российских активов.
Кир Стармер и Владимир Зеленский подписывают соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем" партнерстве
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКиевКир СтармерВладимир Зеленский
 
 
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