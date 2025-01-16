https://ria.ru/20250116/bpl-1993966783.html

В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома

В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома - РИА Новости, 16.01.2025

В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома

Здание магазина и четыре частных жилых дома повреждены, по предварительной информации, в Тамбовской и Белгородской областях в результате атак украинских... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:43:00+03:00

2025-01-16T10:43:00+03:00

2025-01-16T10:43:00+03:00

происшествия

белгородская область

тамбовская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Здание магазина и четыре частных жилых дома повреждены, по предварительной информации, в Тамбовской и Белгородской областях в результате атак украинских беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 06.00 мск четверга, в результате атак дронов ВСУ в Тамбовской и Белгородской областях, предварительно, пострадали четыре частных жилых дома и здание магазина", - сказал собеседник агентства. Минобороны ранее сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотников, в том числе 15 - в Белгородской области и три – в Тамбовской области.

https://ria.ru/20240620/svo-1954159291.html

белгородская область

тамбовская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, тамбовская область, вооруженные силы украины