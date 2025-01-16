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В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома - РИА Новости, 16.01.2025
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10:43 16.01.2025
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В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома
В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома - РИА Новости, 16.01.2025
В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома
Здание магазина и четыре частных жилых дома повреждены, по предварительной информации, в Тамбовской и Белгородской областях в результате атак украинских... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:43:00+03:00
2025-01-16T10:43:00+03:00
происшествия
белгородская область
тамбовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Здание магазина и четыре частных жилых дома повреждены, по предварительной информации, в Тамбовской и Белгородской областях в результате атак украинских беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 06.00 мск четверга, в результате атак дронов ВСУ в Тамбовской и Белгородской областях, предварительно, пострадали четыре частных жилых дома и здание магазина", - сказал собеседник агентства. Минобороны ранее сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотников, в том числе 15 - в Белгородской области и три – в Тамбовской области.
https://ria.ru/20240620/svo-1954159291.html
белгородская область
тамбовская область
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4.7
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происшествия, белгородская область, тамбовская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Тамбовская область, Вооруженные силы Украины
В Тамбовской и Белгородской областях при атаках БПЛА повреждены четыре дома

В Тамбовской и Белгородской областях из-за БПЛА повреждены четыре дома и магазин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Здание магазина и четыре частных жилых дома повреждены, по предварительной информации, в Тамбовской и Белгородской областях в результате атак украинских беспилотников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск четверга, в результате атак дронов ВСУ в Тамбовской и Белгородской областях, предварительно, пострадали четыре частных жилых дома и здание магазина", - сказал собеседник агентства.
Минобороны ранее сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотников, в том числе 15 - в Белгородской области и три – в Тамбовской области.
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки беспилотника
20 июня 2024, 10:03
 
ПроисшествияБелгородская областьТамбовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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