https://ria.ru/20250116/bp-1994028021.html

Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg

Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.01.2025

Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg

Британская энергетическая компания BP сокращает около 5% штата, или 4,7 тысячи рабочих мест, в целях снижения расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:19:00+03:00

2025-01-16T16:19:00+03:00

2025-01-16T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британская энергетическая компания BP сокращает около 5% штата, или 4,7 тысячи рабочих мест, в целях снижения расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу компании. "BP Plc сокращает 4,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет около 5% ее штата, и более 3 тысяч рабочих мест подрядчиков", - пишет агентство со ссылкой на обращение генерального директора компании Мюррея Окинклосса к персоналу. В текущем году и в последующие годы планируется больше мер по сокращению расходов, заявил глава BP. По его словам, с июня прошлого года компания прекратила или поставила на паузу 30 проектов, чтобы сосредоточиться на наиболее прибыльных, а ключевым пунктом в планах компании он назвал цифровизацию, в том числе внедрение искусственного интеллекта во всех отделах, пишет агентство. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, упала в шесть раз, до 2,3 миллиарда долларов, выручка сократилась на 9%, до 146,5 миллиарда долларов. При этом объем добычи углеводородов BP за период вырос на 8% в годовом выражении и составил 1,477 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. BP - британская энергетическая компания, основанная в 1909 году. Входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Компания работает в 61 стране, ее штат в мире составляет 87,8 тысячи сотрудников.

https://ria.ru/20241111/sokraschenie-1983004003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, bp plc., в мире, великобритания