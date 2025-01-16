https://ria.ru/20250116/bp-1994028021.html
Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg
Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.01.2025
Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg
Британская энергетическая компания BP сокращает около 5% штата, или 4,7 тысячи рабочих мест, в целях снижения расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:19:00+03:00
2025-01-16T16:19:00+03:00
2025-01-16T16:26:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британская энергетическая компания BP сокращает около 5% штата, или 4,7 тысячи рабочих мест, в целях снижения расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу компании. "BP Plc сокращает 4,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет около 5% ее штата, и более 3 тысяч рабочих мест подрядчиков", - пишет агентство со ссылкой на обращение генерального директора компании Мюррея Окинклосса к персоналу. В текущем году и в последующие годы планируется больше мер по сокращению расходов, заявил глава BP. По его словам, с июня прошлого года компания прекратила или поставила на паузу 30 проектов, чтобы сосредоточиться на наиболее прибыльных, а ключевым пунктом в планах компании он назвал цифровизацию, в том числе внедрение искусственного интеллекта во всех отделах, пишет агентство. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, упала в шесть раз, до 2,3 миллиарда долларов, выручка сократилась на 9%, до 146,5 миллиарда долларов. При этом объем добычи углеводородов BP за период вырос на 8% в годовом выражении и составил 1,477 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. BP - британская энергетическая компания, основанная в 1909 году. Входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Компания работает в 61 стране, ее штат в мире составляет 87,8 тысячи сотрудников.
https://ria.ru/20241111/sokraschenie-1983004003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, bp plc., в мире, великобритания
Экономика, BP Plc., В мире, Великобритания
Британская BP уволит тысячи сотрудников, пишет Bloomberg
Bloomberg: BP сокращает около пяти процентов штата, или 4,7 тысячи рабочих мест
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Британская энергетическая компания BP сокращает около 5% штата, или 4,7 тысячи рабочих мест, в целях снижения расходов, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на главу компании.
«
"BP Plc
сокращает 4,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет около 5% ее штата, и более 3 тысяч рабочих мест подрядчиков", - пишет агентство со ссылкой на обращение генерального директора компании Мюррея Окинклосса к персоналу.
В текущем году и в последующие годы планируется больше мер по сокращению расходов, заявил глава BP. По его словам, с июня прошлого года компания прекратила или поставила на паузу 30 проектов, чтобы сосредоточиться на наиболее прибыльных, а ключевым пунктом в планах компании он назвал цифровизацию, в том числе внедрение искусственного интеллекта во всех отделах, пишет агентство.
За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, упала в шесть раз, до 2,3 миллиарда долларов, выручка сократилась на 9%, до 146,5 миллиарда долларов. При этом объем добычи углеводородов BP за период вырос на 8% в годовом выражении и составил 1,477 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
BP - британская энергетическая компания, основанная в 1909 году. Входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Компания работает в 61 стране, ее штат в мире составляет 87,8 тысячи сотрудников.