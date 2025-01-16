https://ria.ru/20250116/bolgariya-1994094345.html

Болгария усилила защиту "Балканского потока", опасаясь атак ВСУ

Болгария усилила защиту "Балканского потока", опасаясь атак ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Болгария усилила защиту "Балканского потока", опасаясь атак ВСУ

Болгария после атаки Украины на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:03:00+03:00

2025-01-16T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Болгария после атаки Украины на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов энергетической инфраструктуры, заявили в местном агентстве национальной безопасности (ДАНС) порталу Euractiv. "Были предприняты меры для мониторинга и усиления защиты важных объектов критической инфраструктуры, а также для противодействия деструктивным действиям", - указали в ДАНС. В ведомстве полагают, что газопровод и другие энергообъекты могут находиться под угрозой на фоне конфликта на Украине. В Болгарии рассчитывают, что Украина не будет намеренно атаковать инфраструктуру на территории ЕС, но может нападать на относящиеся к газопроводам объекты в России, заявил порталу бывший посол Болгарии в РФ Илиян Васильев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии - на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.

https://ria.ru/20250116/mid-1993994563.html

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в мире, болгария, украина, россия, евросоюз, турецкий поток, балканский поток, турция