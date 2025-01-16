https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html

"Непременно потребует". СМИ сообщили Украине плохие новости про Россию

"Непременно потребует". СМИ сообщили Украине плохие новости про Россию - РИА Новости, 16.01.2025

"Непременно потребует". СМИ сообщили Украине плохие новости про Россию

На любых переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом Россия будет требовать нейтралитет Украины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:57:00+03:00

2025-01-16T12:57:00+03:00

2025-01-16T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На любых переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом Россия будет требовать нейтралитет Украины, пишет Bloomberg."На любых переговорах с будущим президентом США Дональдом Трампом Россия непременно потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с альянсом НАТО, приняла нейтралитет и ограничила вооруженные силы", — говорится в материале.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, нато