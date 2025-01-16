Рейтинг@Mail.ru
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 16.01.2025 (обновлено: 16:28 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994008629.html
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям - РИА Новости, 16.01.2025
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
Блогер Елена Блиновская в ходе допроса полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:47:00+03:00
2025-01-16T16:28:00+03:00
елена блиновская
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994029557_0:223:1280:943_1920x0_80_0_0_3d55dadd759934eb6c085af6792d0003.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда."Полностью признаю вину", — ответила она обвинителю, спросившему ее о признании своей вины в неуплате налогов и легализации средств.На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей блогер заявила, что как руководитель несет ответственность за это, поэтому признает вину. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств, ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий меры пресечения. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.В конце августа Блиновская частично признала вину по этому делу. Она заявила, что у нее не было преступного умысла, и выразила несогласие с формулировкой "легализация доходов от преступной деятельности", ведь, по ее словам, проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что ее не устраивает сумма неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".Как сообщил в начале октября адвокат Иван Морозов, его подзащитная погасила более 320 миллионов рублей задолженности из 1,15 миллиарда.
https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html
https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994029557_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9deb25e0575f651263848d08a50f8733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, происшествия, россия
Елена Блиновская, Происшествия, Россия
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов

© РИА НовостиЕлена Блиновская в суде. 16 января 2025
Елена Блиновская в суде. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости
Елена Блиновская в суде. 16 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.
"Полностью признаю вину", — ответила она обвинителю, спросившему ее о признании своей вины в неуплате налогов и легализации средств.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в суде - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Сбербанк предъявил свои требования к Блиновской в деле о ее банкротстве
13 января, 11:52
На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей блогер заявила, что как руководитель несет ответственность за это, поэтому признает вину.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств, ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий меры пресечения. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.
В конце августа Блиновская частично признала вину по этому делу. Она заявила, что у нее не было преступного умысла, и выразила несогласие с формулировкой "легализация доходов от преступной деятельности", ведь, по ее словам, проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что ее не устраивает сумма неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".
Как сообщил в начале октября адвокат Иван Морозов, его подзащитная погасила более 320 миллионов рублей задолженности из 1,15 миллиарда.
Елена Блиновская в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
14:32
 
Елена БлиновскаяПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала