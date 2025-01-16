https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994008629.html

Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям - РИА Новости, 16.01.2025

Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер Елена Блиновская в ходе допроса полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:47:00+03:00

2025-01-16T14:47:00+03:00

2025-01-16T16:28:00+03:00

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда."Полностью признаю вину", — ответила она обвинителю, спросившему ее о признании своей вины в неуплате налогов и легализации средств.На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей блогер заявила, что как руководитель несет ответственность за это, поэтому признает вину. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств, ее посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий меры пресечения. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.В конце августа Блиновская частично признала вину по этому делу. Она заявила, что у нее не было преступного умысла, и выразила несогласие с формулировкой "легализация доходов от преступной деятельности", ведь, по ее словам, проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что ее не устраивает сумма неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".Как сообщил в начале октября адвокат Иван Морозов, его подзащитная погасила более 320 миллионов рублей задолженности из 1,15 миллиарда.

https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html

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елена блиновская, происшествия, россия