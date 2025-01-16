https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html

Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги

Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги - РИА Новости, 16.01.2025

Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:32:00+03:00

2025-01-16T14:32:00+03:00

2025-01-16T14:32:00+03:00

елена блиновская

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда. Сегодня в Савеловском суде столицы начался допрос "королевы марафонов". "С первого дня мы гасим недоимку, насколько это возможно, продолжаем это делать, сейчас это сложно, но, надеюсь, нашего реализованного имущества хватит", - заявила Блиновская. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елена блиновская, россия, происшествия