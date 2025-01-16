Рейтинг@Mail.ru
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги - РИА Новости, 16.01.2025
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:32:00+03:00
2025-01-16T14:32:00+03:00
елена блиновская
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_0:267:3079:1999_1920x0_80_0_0_95768506c41250a92bb8315d4f405e08.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда. Сегодня в Савеловском суде столицы начался допрос "королевы марафонов". "С первого дня мы гасим недоимку, насколько это возможно, продолжаем это делать, сейчас это сложно, но, надеюсь, нашего реализованного имущества хватит", - заявила Блиновская. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html
https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_483186072a13bcd9ad2974e1c6ea54a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, россия, происшествия
Елена Блиновская, Россия, Происшествия
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги

Блогер Блиновская надеется, что ее активов хватит на погашение недоимки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.
Сегодня в Савеловском суде столицы начался допрос "королевы марафонов".
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам
10 января, 05:50
«
"С первого дня мы гасим недоимку, насколько это возможно, продолжаем это делать, сейчас это сложно, но, надеюсь, нашего реализованного имущества хватит", - заявила Блиновская.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Сбербанк предъявил свои требования к Блиновской в деле о ее банкротстве
13 января, 11:52
 
Елена БлиновскаяРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала