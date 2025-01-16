https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги - РИА Новости, 16.01.2025
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:32:00+03:00
2025-01-16T14:32:00+03:00
2025-01-16T14:32:00+03:00
елена блиновская
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда. Сегодня в Савеловском суде столицы начался допрос "королевы марафонов". "С первого дня мы гасим недоимку, насколько это возможно, продолжаем это делать, сейчас это сложно, но, надеюсь, нашего реализованного имущества хватит", - заявила Блиновская. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html
https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html
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елена блиновская, россия, происшествия
Елена Блиновская, Россия, Происшествия
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
Блогер Блиновская надеется, что ее активов хватит на погашение недоимки
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, надеется, что средств с продажи её активов хватит на погашение недоимки, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.
Сегодня в Савеловском суде столицы начался допрос "королевы марафонов".
«
"С первого дня мы гасим недоимку, насколько это возможно, продолжаем это делать, сейчас это сложно, но, надеюсь, нашего реализованного имущества хватит", - заявила Блиновская
.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей.