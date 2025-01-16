https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993943094.html

Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ

Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ

Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют посты наблюдения и мобильные группы для круглосуточного противодействия БПЛА ВСУ на ореховском... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:26:00+03:00

2025-01-16T05:26:00+03:00

2025-01-16T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют посты наблюдения и мобильные группы для круглосуточного противодействия БПЛА ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал журналистам командир отделения с позывным "Кот". "Организованы посты наблюдения, пешие патрули и мобильные группы, перемещающиеся на автомобилях повышенной проходимости. На вооружении у стрелков охотничьи и электронные противодронные ружья ... Для защиты костюмы есть разные - "Леший", тепловизионные покрывала, чтобы от тепловизора спрятаться. Разные есть фишки", - рассказал военнослужащий. По его словам, эти меры позволяют круглосуточно контролировать воздушное пространство в зоне выполнения боевых задач соединения на ореховском направлении в Запорожской области.

https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html

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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины