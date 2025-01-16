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Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 16.01.2025 (обновлено: 07:06 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993943094.html
Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ
Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ
Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют посты наблюдения и мобильные группы для круглосуточного противодействия БПЛА ВСУ на ореховском... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:26:00+03:00
2025-01-16T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют посты наблюдения и мобильные группы для круглосуточного противодействия БПЛА ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал журналистам командир отделения с позывным "Кот". "Организованы посты наблюдения, пешие патрули и мобильные группы, перемещающиеся на автомобилях повышенной проходимости. На вооружении у стрелков охотничьи и электронные противодронные ружья ... Для защиты костюмы есть разные - "Леший", тепловизионные покрывала, чтобы от тепловизора спрятаться. Разные есть фишки", - рассказал военнослужащий. По его словам, эти меры позволяют круглосуточно контролировать воздушное пространство в зоне выполнения боевых задач соединения на ореховском направлении в Запорожской области.
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал, как борются с БПЛА ВСУ

Боец Кот: ВС России используют мобильные группы против БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют посты наблюдения и мобильные группы для круглосуточного противодействия БПЛА ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал журналистам командир отделения с позывным "Кот".
"Организованы посты наблюдения, пешие патрули и мобильные группы, перемещающиеся на автомобилях повышенной проходимости. На вооружении у стрелков охотничьи и электронные противодронные ружья ... Для защиты костюмы есть разные - "Леший", тепловизионные покрывала, чтобы от тепловизора спрятаться. Разные есть фишки", - рассказал военнослужащий.
По его словам, эти меры позволяют круглосуточно контролировать воздушное пространство в зоне выполнения боевых задач соединения на ореховском направлении в Запорожской области.
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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