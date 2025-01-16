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ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993942468.html
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:13:00+03:00
2025-01-16T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В течение суток противник потерял... пункт боепитания, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Уничтожены склад боеприпасов и три пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев. Он уточнил, что подразделения группировки сорвали действия двух инженерных групп в районе Разлива в ДНР.
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

Минобороны: силы "Востока" за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"В течение суток противник потерял... пункт боепитания, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Уничтожены склад боеприпасов и три пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.
Он уточнил, что подразделения группировки сорвали действия двух инженерных групп в районе Разлива в ДНР.
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы РФ
 
 
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