https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993942468.html

ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:13:00+03:00

2025-01-16T05:13:00+03:00

2025-01-16T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В течение суток противник потерял... пункт боепитания, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Уничтожены склад боеприпасов и три пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев. Он уточнил, что подразделения группировки сорвали действия двух инженерных групп в районе Разлива в ДНР.

https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html

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2025

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донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф