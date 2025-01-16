https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993942468.html
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:13:00+03:00
2025-01-16T05:13:00+03:00
2025-01-16T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания, четыре беспилотника и три пункта управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В течение суток противник потерял... пункт боепитания, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Уничтожены склад боеприпасов и три пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев. Он уточнил, что подразделения группировки сорвали действия двух инженерных групп в районе Разлива в ДНР.
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ
Минобороны: силы "Востока" за сутки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ