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FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 16.01.2025 (обновлено: 08:20 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bespilotnik-1993942178.html
FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении
FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025
FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении
Расчет БПЛА уничтожил FPV-дроном на оптоволокне танк Leopard немецкого производства и блиндажи с бойцами ВСУ на красноармейском направлении СВО, соответствующее РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:06:00+03:00
2025-01-16T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
германия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет БПЛА уничтожил FPV-дроном на оптоволокне танк Leopard немецкого производства и блиндажи с бойцами ВСУ на красноармейском направлении СВО, соответствующее видео предоставило МО РФ. В минувшую среду оборонное ведомство заявило, что Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки "Центр". "В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили танк Leopard производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков. После чего штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение", - сообщили в МО РФ.
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Уничтожение танка Leopard FPV-дроном на Красноармейском направлении
Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard FPV-дроном на Красноармейском направлении.
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россия, киев, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Германия, Вооруженные силы Украины
FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении

Расчет БПЛА уничтожил танк Leopard FPV-дроном на красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет БПЛА уничтожил FPV-дроном на оптоволокне танк Leopard немецкого производства и блиндажи с бойцами ВСУ на красноармейском направлении СВО, соответствующее видео предоставило МО РФ.
В минувшую среду оборонное ведомство заявило, что Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки "Центр".
"В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили танк Leopard производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков. После чего штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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