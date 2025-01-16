https://ria.ru/20250116/bespilotnik-1993942178.html

FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении

FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025

FPV-дрон уничтожил танк Leopard на красноармейском направлении

Расчет БПЛА уничтожил FPV-дроном на оптоволокне танк Leopard немецкого производства и блиндажи с бойцами ВСУ на красноармейском направлении СВО, соответствующее РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:06:00+03:00

2025-01-16T05:06:00+03:00

2025-01-16T08:20:00+03:00

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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет БПЛА уничтожил FPV-дроном на оптоволокне танк Leopard немецкого производства и блиндажи с бойцами ВСУ на красноармейском направлении СВО, соответствующее видео предоставило МО РФ. В минувшую среду оборонное ведомство заявило, что Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки "Центр". "В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили танк Leopard производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков. После чего штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение", - сообщили в МО РФ.

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Уничтожение танка Leopard FPV-дроном на Красноармейском направлении Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard FPV-дроном на Красноармейском направлении. 2025-01-16T05:06 true PT0M07S

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россия, киев, германия, вооруженные силы украины