Названы сроки карантина по бешенству в Клину и Волоколамске
Карантин по бешенству в Клину и Волоколамске продлится до 10 марта
Ветеринар держит в руках шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Карантин по бешенству в подмосковных Клину и Волоколамске продлится минимум до 10 марта, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее, согласно постановлениям губернатора Подмосковья, на территории дома 55 деревни Путятино Волоколамского округа и дома 10 улицы Гагарина села Воздвиженское в Клину установили очаги по бешенству. В связи с этим определены неблагополучным пунктом по бешенству территории города Волоколамск и деревень Путятино, Кашино, Алферьево Волоколамского округа, а также территории села Воздвиженское и деревень Бортницы, Игумново, Гологузово, Новоселки, Владимировка, Крутцы, Подорки городского округа Клин.
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"Ведутся работы по отлову животных без владельцев. В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается. Карантины по бешенству в Клину и Волоколамске продлятся минимум до 10 марта 2025 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Минсельхозпрода региона, в эпизоотических очагах, расположенных в доме 10 на улице Гагарина в селе Воздвиженское, а также в доме 55 деревни Путятино, проводятся поквартирные и подворные обходы владельцев восприимчивых животных для их вакцинации против бешенства. Также проведены вынужденная и текущая дезинфекция и дератизация.
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