https://ria.ru/20250116/beshenstvo-1993964875.html

Названы сроки карантина по бешенству в Клину и Волоколамске

Названы сроки карантина по бешенству в Клину и Волоколамске - РИА Новости, 16.01.2025

Названы сроки карантина по бешенству в Клину и Волоколамске

Карантин по бешенству в подмосковных Клину и Волоколамске продлится минимум до 10 марта, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:34:00+03:00

2025-01-16T10:34:00+03:00

2025-01-16T10:34:00+03:00

клин

волоколамск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Карантин по бешенству в подмосковных Клину и Волоколамске продлится минимум до 10 марта, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее, согласно постановлениям губернатора Подмосковья, на территории дома 55 деревни Путятино Волоколамского округа и дома 10 улицы Гагарина села Воздвиженское в Клину установили очаги по бешенству. В связи с этим определены неблагополучным пунктом по бешенству территории города Волоколамск и деревень Путятино, Кашино, Алферьево Волоколамского округа, а также территории села Воздвиженское и деревень Бортницы, Игумново, Гологузово, Новоселки, Владимировка, Крутцы, Подорки городского округа Клин. "Ведутся работы по отлову животных без владельцев. В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается. Карантины по бешенству в Клину и Волоколамске продлятся минимум до 10 марта 2025 года", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Минсельхозпрода региона, в эпизоотических очагах, расположенных в доме 10 на улице Гагарина в селе Воздвиженское, а также в доме 55 деревни Путятино, проводятся поквартирные и подворные обходы владельцев восприимчивых животных для их вакцинации против бешенства. Также проведены вынужденная и текущая дезинфекция и дератизация.

https://ria.ru/20241120/koshki-1984856812.html

https://ria.ru/20241113/ssha-1983529848.html

клин

волоколамск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

клин, волоколамск, московская область (подмосковье), происшествия