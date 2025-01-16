https://ria.ru/20250116/belorussiya-1993953072.html

В Минске заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы

В Минске заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы - РИА Новости, 16.01.2025

В Минске заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы

Белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов и ввода туда "миротворческого" контингента Запада, сообщил госсекретарь Совбеза... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:05:00+03:00

2025-01-16T09:05:00+03:00

2025-01-16T09:30:00+03:00

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов и ввода туда "миротворческого" контингента Запада, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович."По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии – ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории "свободной" и вводу туда западными странами некоего "миротворческого" контингента", - сказал Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".Он отметил, что сегодня в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка выехавшей из Белоруссии радикальной оппозиции и других подконтрольных деструктивных сил для реализации ими плана по силовому свержению действующей власти в Белоруссии."Ведется активная подготовка боевиков для так называемой "белорусской освободительной армии". В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение". Готовится "боевое крыло". "На территории Украины, которая превратилась в некую серую зону и используется Западом для ведения прокси-войны с Россией и Беларусью, с привлечением специалистов украинских и западных спецслужб и спецподразделений осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов", - добавил госсекретарь.Он добавил, что "данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт, правда, скорость их безвозвратной ликвидации постоянно возрастает". "С начала специальной военной операции в Украине все они установлены, в том числе с учетом уничтоженных", - сказал госсекретарь.Кроме того, по его словам, "украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет "сочувствующих" белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий". "Сначала им предлагается осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений вооруженных сил (Белоруссии – ред.) в приграничных с Украиной районах с последующей передачей им полученных материалов", - рассказал Вольфович.В дальнейшем, продолжил он, завербованные белорусские экстремисты используются украинскими спецслужбами и их западными кураторами для создания схронов с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами в целях их дальнейшего использования при совершении террористических атак и диверсий на территории Белоруссии и России, а также непосредственно для их совершения. "При этом, как показывает практика, вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь. Для них наши люди — это расходный материал", - подчеркнул Вольфович.

https://ria.ru/20250115/oppozitsionery-1993843709.html

https://ria.ru/20250116/belorussiya-1993953357.html

https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, минск, белоруссия