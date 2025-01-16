https://ria.ru/20250116/belgorod-1994007744.html

Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели

Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 16.01.2025

Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели

Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:43:00+03:00

2025-01-16T14:43:00+03:00

2025-01-16T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады, повреждён гараж. Кроме того, осколками посечены пять автомобилей. В посёлке Разумное Белгородского района посечён фасад социального объекта, а также три легковых автомобиля.В Белгороде в результате падения осколков повреждено лобовое стекло автомобиля, уточнил глава региона."Все службы работают на местах. Продолжается подомовой обход. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков