https://ria.ru/20250116/belgorod-1994007744.html
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 16.01.2025
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели
Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:43:00+03:00
2025-01-16T14:43:00+03:00
2025-01-16T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады, повреждён гараж. Кроме того, осколками посечены пять автомобилей. В посёлке Разумное Белгородского района посечён фасад социального объекта, а также три легковых автомобиля.В Белгороде в результате падения осколков повреждено лобовое стекло автомобиля, уточнил глава региона."Все службы работают на местах. Продолжается подомовой обход. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели
Гладков: силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели