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Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 16.01.2025 (обновлено: 15:00 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/belgorod-1994007744.html
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 16.01.2025
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели
Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:43:00+03:00
2025-01-16T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады, повреждён гараж. Кроме того, осколками посечены пять автомобилей. В посёлке Разумное Белгородского района посечён фасад социального объекта, а также три легковых автомобиля.В Белгороде в результате падения осколков повреждено лобовое стекло автомобиля, уточнил глава региона."Все службы работают на местах. Продолжается подомовой обход. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили воздушные цели

Гладков: силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, предварительно, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Губернатор добавил, что в селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады, повреждён гараж. Кроме того, осколками посечены пять автомобилей. В посёлке Разумное Белгородского района посечён фасад социального объекта, а также три легковых автомобиля.
В Белгороде в результате падения осколков повреждено лобовое стекло автомобиля, уточнил глава региона.
"Все службы работают на местах. Продолжается подомовой обход. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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