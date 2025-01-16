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Байден призвал сохранять ценности США в прощальном обращении - РИА Новости, 16.01.2025
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04:47 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/bayden-1993941069.html
Байден призвал сохранять ценности США в прощальном обращении
Байден призвал сохранять ценности США в прощальном обращении - РИА Новости, 16.01.2025
Байден призвал сохранять ценности США в прощальном обращении
Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил благодарность своей семье, американцам и членам администрации, призвав сограждан сохранить РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:47:00+03:00
2025-01-16T04:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил благодарность своей семье, американцам и членам администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны. "Моя глубокая благодарность членам моей администрации, а также служащим и сотрудникам экстренных служб по всей стране и за ее пределами. Спасибо за вашу службу. Наши военнослужащие и их семьи – для меня было величайшей честью быть вашим главнокомандующим", – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы. Байден также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, назвав ее и ее супруга частью своей семьи. Особую признательность он выразил своей супруге Джилл Байден: "Моя глубокая благодарность нашей потрясающей Первой леди. Она была со мной сегодня в Овальном кабинете. Для всей нашей семьи, для любви всей моей жизни и жизни моей любви – мое вечное спасибо". В завершение Байден обратился к американцам, заявив, что за 50 лет службы на благо страны он остается верен ее ключевым идеалам: "Я все еще верю в идею, за которую стоит Америка, – страну, где важны сила наших институтов и характер нашего народа, и это должно сохраняться. Теперь ваша очередь стоять на страже. Сохраните веру, будьте хранителями огня". Президент завершил выступление словами: "Я люблю Америку. Вы тоже ее любите. Благослови вас Бог. Да защитит Бог вашу правду. Спасибо за эту великую честь".
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940949.html
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в мире, америка, сша, джо байден, джилл байден, камала харрис
В мире, Америка, США, Джо Байден, Джилл Байден, Камала Харрис
Байден призвал сохранять ценности США в прощальном обращении

Байден призвал сограждан сохранять ключевые ценности США в прощальном обращении

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил благодарность своей семье, американцам и членам администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны.
"Моя глубокая благодарность членам моей администрации, а также служащим и сотрудникам экстренных служб по всей стране и за ее пределами. Спасибо за вашу службу. Наши военнослужащие и их семьи – для меня было величайшей честью быть вашим главнокомандующим", – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.
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Байден также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, назвав ее и ее супруга частью своей семьи. Особую признательность он выразил своей супруге Джилл Байден: "Моя глубокая благодарность нашей потрясающей Первой леди. Она была со мной сегодня в Овальном кабинете. Для всей нашей семьи, для любви всей моей жизни и жизни моей любви – мое вечное спасибо".
В завершение Байден обратился к американцам, заявив, что за 50 лет службы на благо страны он остается верен ее ключевым идеалам: "Я все еще верю в идею, за которую стоит Америка, – страну, где важны сила наших институтов и характер нашего народа, и это должно сохраняться. Теперь ваша очередь стоять на страже. Сохраните веру, будьте хранителями огня".
Президент завершил выступление словами: "Я люблю Америку. Вы тоже ее любите. Благослови вас Бог. Да защитит Бог вашу правду. Спасибо за эту великую честь".
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В миреАмерикаСШАДжо БайденДжилл БайденКамала Харрис
 
 
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