Байден призвал сохранять ценности США в прощальном обращении
Байден призвал сограждан сохранять ключевые ценности США в прощальном обращении
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДжо Байден
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил благодарность своей семье, американцам и членам администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны.
"Моя глубокая благодарность членам моей администрации, а также служащим и сотрудникам экстренных служб по всей стране и за ее пределами. Спасибо за вашу службу. Наши военнослужащие и их семьи – для меня было величайшей честью быть вашим главнокомандующим", – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.
Байден также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, назвав ее и ее супруга частью своей семьи. Особую признательность он выразил своей супруге Джилл Байден: "Моя глубокая благодарность нашей потрясающей Первой леди. Она была со мной сегодня в Овальном кабинете. Для всей нашей семьи, для любви всей моей жизни и жизни моей любви – мое вечное спасибо".
В завершение Байден обратился к американцам, заявив, что за 50 лет службы на благо страны он остается верен ее ключевым идеалам: "Я все еще верю в идею, за которую стоит Америка, – страну, где важны сила наших институтов и характер нашего народа, и это должно сохраняться. Теперь ваша очередь стоять на страже. Сохраните веру, будьте хранителями огня".
Президент завершил выступление словами: "Я люблю Америку. Вы тоже ее любите. Благослови вас Бог. Да защитит Бог вашу правду. Спасибо за эту великую честь".