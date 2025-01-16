Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 16.01.2025 (обновлено: 05:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940949.html
Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса
Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса - РИА Новости, 16.01.2025
Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса
Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что обеспокоен развитием технологического комплекса, который может угрожать стране. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:43:00+03:00
2025-01-16T05:43:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что обеспокоен развитием технологического комплекса, который может угрожать стране. "В своем выступлении президент Эйзенхауэр говорил об опасностях военно-промышленного комплекса. Он предупредил нас тогда о, цитирую, возможности катастрофического роста неуместной власти. Шесть дней... шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса", - сказал он, выступая в Белом доме. По словам Байдена, технологический сектор может представлять реальную опасность для США.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940490.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса

Байден заявил об опасности развития технологического сектора для США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что обеспокоен развитием технологического комплекса, который может угрожать стране.
"В своем выступлении президент Эйзенхауэр говорил об опасностях военно-промышленного комплекса. Он предупредил нас тогда о, цитирую, возможности катастрофического роста неуместной власти. Шесть дней... шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса", - сказал он, выступая в Белом доме.
По словам Байдена, технологический сектор может представлять реальную опасность для США.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден в прощальном обращении заявил, что США при нем опередили Китай
04:33
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала