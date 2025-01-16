https://ria.ru/20250116/bayden-1993940949.html

Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса

Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса - РИА Новости, 16.01.2025

Байден заявил об обеспокоенности развитием технологического комплекса

Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что обеспокоен развитием технологического комплекса, который может угрожать стране. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:43:00+03:00

2025-01-16T04:43:00+03:00

2025-01-16T05:43:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что обеспокоен развитием технологического комплекса, который может угрожать стране. "В своем выступлении президент Эйзенхауэр говорил об опасностях военно-промышленного комплекса. Он предупредил нас тогда о, цитирую, возможности катастрофического роста неуместной власти. Шесть дней... шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса", - сказал он, выступая в Белом доме. По словам Байдена, технологический сектор может представлять реальную опасность для США.

https://ria.ru/20250116/bayden-1993940490.html

сша

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в мире, сша, джо байден