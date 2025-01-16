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Байден заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации - РИА Новости, 16.01.2025
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04:39 16.01.2025 (обновлено: 05:18 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940840.html
Байден заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации
Байден заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации - РИА Новости, 16.01.2025
Байден заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации
Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации, что создает условия для... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:39:00+03:00
2025-01-16T05:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации, что создает условия для злоупотребления властью. "Американцев захлестнула лавина недостоверной информации и дезинформации, что способствует злоупотреблению властью. Свободная пресса рушится… Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью ради власти и выгоды", - сказал он, выступая в Белом доме.Байден подчеркнул, что американцы обязаны призвать к ответственности социальные платформы ради "защиты детей, семей и самой демократии".Американский президент не упомянул конкретные платформы, однако его заявление прозвучало вскоре после разоблачительных заявлений главы Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*, запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга о том, что администрация Байдена оказывала давление на его компанию с требованием удалить мем о пандемии COVID-19, угрожая "жесткими мерами" за отказ. Также в последние месяцы Цукерберг неоднократно заявлял о давлении со стороны властей на компанию в вопросах модерации контента.Ранее в январе Цукерберг объявил, что корпорация перестанет использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих соцсетях. Он добавил, что последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений. Глава Meta указал, что инструменты контроля за проверкой фактов в социальных сетях всё больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, джо байден, россия, марк цукерберг, facebook
В мире, США, Джо Байден, Россия, Марк Цукерберг, Facebook
Байден заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации

Байден: США захлестнула лавина дезинформации, грозящая злоупотреблением властью

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации, что создает условия для злоупотребления властью.
"Американцев захлестнула лавина недостоверной информации и дезинформации, что способствует злоупотреблению властью. Свободная пресса рушится… Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью ради власти и выгоды", - сказал он, выступая в Белом доме.
Байден подчеркнул, что американцы обязаны призвать к ответственности социальные платформы ради "защиты детей, семей и самой демократии".
Американский президент не упомянул конкретные платформы, однако его заявление прозвучало вскоре после разоблачительных заявлений главы Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*, запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга о том, что администрация Байдена оказывала давление на его компанию с требованием удалить мем о пандемии COVID-19, угрожая "жесткими мерами" за отказ. Также в последние месяцы Цукерберг неоднократно заявлял о давлении со стороны властей на компанию в вопросах модерации контента.
Ранее в январе Цукерберг объявил, что корпорация перестанет использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих соцсетях. Он добавил, что последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений. Глава Meta указал, что инструменты контроля за проверкой фактов в социальных сетях всё больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения людей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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