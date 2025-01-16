https://ria.ru/20250116/bayden-1993940725.html

Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания

Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания - РИА Новости, 16.01.2025

Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания

Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:38:00+03:00

2025-01-16T04:38:00+03:00

2025-01-16T04:38:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершённые в ходе исполнения полномочий. "Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту", – сказал Байден в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы. Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. "Нам нужно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний", – добавил глава государства.

https://ria.ru/20250116/bayden-1993940613.html

сша

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в мире, сша, джо байден