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Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания - РИА Новости, 16.01.2025
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04:38 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940725.html
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания - РИА Новости, 16.01.2025
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания
Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:38:00+03:00
2025-01-16T04:38:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершённые в ходе исполнения полномочий. "Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту", – сказал Байден в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы. Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. "Нам нужно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний", – добавил глава государства.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания

Байден предложил изменить Конституцию США, чтобы лишить президентов иммунитета

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершённые в ходе исполнения полномочий.
"Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту", – сказал Байден в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы.
Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. "Нам нужно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний", – добавил глава государства.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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