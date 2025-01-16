https://ria.ru/20250116/bayden-1993940725.html
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания - РИА Новости, 16.01.2025
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания
Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:38:00+03:00
2025-01-16T04:38:00+03:00
2025-01-16T04:38:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_301964fff260d454658041abaacbf4a2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершённые в ходе исполнения полномочий. "Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту", – сказал Байден в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы. Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. "Нам нужно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний", – добавил глава государства.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940613.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd9d7e442862e79e10432cd937ba8f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания
Байден предложил изменить Конституцию США, чтобы лишить президентов иммунитета