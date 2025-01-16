https://ria.ru/20250116/bayden-1993940298.html

Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ

Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ - РИА Новости, 16.01.2025

Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ

Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, именно США, а не КНР должны лидировать в глобальном развитии искусственного... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:27:00+03:00

2025-01-16T04:27:00+03:00

2025-01-16T04:27:00+03:00

в мире

сша

китай

америка

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_0:8:1823:1033_1920x0_80_0_0_cf5d1ce1245a042b196c136598b5bc05.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, именно США, а не КНР должны лидировать в глобальном развитии искусственного интеллекта. “Сейчас как никогда важно, чтобы люди управляли, и как страна свободы Америка, а не Китай, должна стать мировым лидером в развитии ИИ”, - указал он. Американский президент также добавил, что для восприятия всего достигнутого им на посту президента США потребуется время.

https://ria.ru/20250116/bayden-1993939968.html

сша

китай

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, америка, джо байден