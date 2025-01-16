https://ria.ru/20250116/bayden-1993940298.html
Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ
Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ - РИА Новости, 16.01.2025
Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ
Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, именно США, а не КНР должны лидировать в глобальном развитии искусственного... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:27:00+03:00
2025-01-16T04:27:00+03:00
2025-01-16T04:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, именно США, а не КНР должны лидировать в глобальном развитии искусственного интеллекта. “Сейчас как никогда важно, чтобы люди управляли, и как страна свободы Америка, а не Китай, должна стать мировым лидером в развитии ИИ”, - указал он. Американский президент также добавил, что для восприятия всего достигнутого им на посту президента США потребуется время.
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в мире, сша, китай, америка, джо байден
В мире, США, Китай, Америка, Джо Байден
Байден заявил, что США, а не Китай должны лидировать в развитии ИИ
Байден: США, а не Китай должны стать мировым лидером в развитии ИИ