Рейтинг@Mail.ru
Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 16.01.2025 (обновлено: 04:30 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940204.html
Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию
Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию - РИА Новости, 16.01.2025
Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию
Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации ни разу не упомянул Россию и отношения Москвы с Вашингтоном. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:25:00+03:00
2025-01-16T04:30:00+03:00
россия
москва
сша
в мире
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации ни разу не упомянул Россию и отношения Москвы с Вашингтоном.Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В ходе своей речи уходящий глава Белого дома ни разу не упомянул российско-американские отношения, Россию или руководство страны.В рамках вопросов международной повестки Байден затронул укрепление НАТО и поддержку Украины, а также конкуренцию с Китаем и сделку по прекращению огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993939832.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, в мире, джо байден, нато
Россия, Москва, США, В мире, Джо Байден, НАТО
Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию

Байден в прощальном обращении к нации ни разу не упомянул Россию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации ни разу не упомянул Россию и отношения Москвы с Вашингтоном.
Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В ходе своей речи уходящий глава Белого дома ни разу не упомянул российско-американские отношения, Россию или руководство страны.
В рамках вопросов международной повестки Байден затронул укрепление НАТО и поддержку Украины, а также конкуренцию с Китаем и сделку по прекращению огня в секторе Газа.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией
04:11
 
РоссияМоскваСШАВ миреДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала