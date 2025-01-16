https://ria.ru/20250116/bayden-1993940204.html

Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию

Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию - РИА Новости, 16.01.2025

Байден в прощальном обращении ни разу не упомянул Россию

Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации ни разу не упомянул Россию и отношения Москвы с Вашингтоном. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:25:00+03:00

2025-01-16T04:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации ни разу не упомянул Россию и отношения Москвы с Вашингтоном.Выступление американского лидера заняло порядка 15 минут. В ходе своей речи уходящий глава Белого дома ни разу не упомянул российско-американские отношения, Россию или руководство страны.В рамках вопросов международной повестки Байден затронул укрепление НАТО и поддержку Украины, а также конкуренцию с Китаем и сделку по прекращению огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20250116/bayden-1993939832.html

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2025

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