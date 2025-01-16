https://ria.ru/20250116/bayden-1993939832.html

Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией

Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией - РИА Новости, 16.01.2025

Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией

Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников был... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:11:00+03:00

2025-01-16T04:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников был разработан и согласован его командой. "Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией", - сказал он, выступая в Белом доме, говоря о сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС. Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.

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в мире, сша, израиль, катар, джо байден, хамас